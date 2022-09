[Livre Blanc] Le Change Management en distanciel : ce que la crise sanitaire a changé et ce qu’elle changera durablement demain

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Certaines entreprises ont éprouvé des difficultés pour basculer en 100% distanciel, d’autres avaient déjà des infrastructures existantes qui ont permis d’accélérer la bascule dans de bonnes conditions. Mais outre les problèmes d’outillages, cette situation particulière a mis en évidence la difficulté des collaborateurs se retrouvant isolés du jour au lendemain.

Chez Klee, bien avant la crise sanitaire, nous déployions déjà des dispositifs distanciels et nous étions familiers d’outils permettant de rendre efficaces de tels dispositifs. Néanmoins cette période a été l’occasion de réfléchir l’accompagnement au changement dans un mode 100% distanciel alors qu’auparavant, avec nos clients, nous pensions « blended » en mixant les dispositifs et événements présentiels et distanciels. Ce livre blanc est l’occasion de partager notre vision de l’accompagnement au changement en 100% distanciel.

Dans ce White Paper, vous trouverez :

Un bilan 2020 / 2021

Une communication à distance percutante

Des dispositifs apprenants et d’accompagnement efficaces et sur le long terme

Notre vision de l’accompagnement au changement dans les années à venir

Le tout agrémenté de témoignages clients et témoignages Klee

