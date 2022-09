[Seed] Cozy Air lève 1,5 million d’euros pour améliorer la qualité de l’air en intérieur

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

La startup lilloise Cozy Air, qui déploie une solution globale de surveillance de qualité de l’air, lève 1,5 million d’euros auprès d’Avenir Telecom et Queyras. Sa technologie permet aux professionnels de comprendre, d’optimiser et de piloter la qualité de l’air intérieur.

Fondé en 2017 par Lamia Mialet et Charles Cornille, la solution se compose d’un capteur connecté qui mesure en temps réel la qualité de l’air. Avec ses 7 micro-capteurs, le capteur évalue la présence de 4 polluants (composés organiques volatils, particules fines, dioxyde d’azote et monoxyde de carbone) et mesure 3 paramètres de confort (température, humidité relative, taux de CO2).

La solution est aujourd’hui déployée auprès de 200 clients, tels que Vinci Energie, SPIE Facilities, Dalkia, Groupe Atlantic, Junia ou encore Sony Music. Cozy Air ambitionne désormais de poursuivre sa croissance sur les marchés professionnels, notamment dans le tertiaire, et de soutenir son entrée récente sur le marché résidentiel. L’entreprise a également initié un redimensionnement de ses activités de production et de logistique. Elle recrutera 4 collaborateurs qui viendront renforcer les équipes IT et commerciale grands comptes.