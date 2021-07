[Livre Blanc] Tendances digitales 2021: le retail à l’honneur

Découvrez les nouvelles stratégies que les retailers doivent connaitre

L’année 2020 a été marquée par une évolution forte des habitudes de consommation vers le digital : pour les retailers, cette transformation des modes d’achat est un défi sans précédent.

L’étude sur les Tendances Digitales 2021, menée par Adobe et Econsultancy explore les stratégies et les tactiques privilégiées par les acteurs du retail en analysant les différences entre les acteurs qui ont réussi à s’adapter et présentent des performances économiques fortes, et ceux qui ont maintenu un schéma de vente traditionnel.

Vous y découvrirez comment les retailers qui réussissent le mieux à transformer leur business:

développent des stratégies de magasins hybrides,

se concentrent sur l’expérience mobile,

font preuve d’agilité et simplifient la communication entre les équipes,

font de la personnalisation des expériences omnicanales la clé de voûte de leur transformation,

délaissent leurs systèmes technologiques hérités au profit d’une technologie cloud intégrée, favorisant l’utilisation de l’IA et offrant une vue client unifiée.

Dans un monde à la croisée des chemins, cette étude foisonne d’insights, qui aideront les responsables marketing et les décideurs à revoir leurs perspectives pour mieux rebondir en 2021.



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

