[Made in Bordeaux] L’écosystème tech en pleine ébullition à Bordeaux !

Ces dernières semaines sont denses au niveau des événements : soirées pour célébrer l’été, une étape marquante dans le développement d’une société, un salon professionnel,… Les jours s’enchaînent et la cadence est effrénée. A notre plus grand plaisir, l’écosystème tech et innovant de notre belle région est en pleine ébullition. Zoom sur deux événements phares et une start-up discrète mais plus qu’ingénieuse.

LA START-UP DU MOIS : QUANTEEC

Ce mois-ci, nous avons choisi de vous faire découvrir QUANTEEC, une start-up bordelaise qui opère dans un secteur connu de tous : le streaming vidéo.

65 % du trafic internet mondial provient des sites dédiés au streaming ! Cette croissance effrénée n’est pourtant pas sans conséquence. La consommation électrique du streaming au niveau planétaire dépasse en équivalence celle d’un pays comme l’Allemagne (6ème plus gros consommateur d’électricité au monde) et équivaut quasiment au secteur de l’aviation en termes d’empreinte carbone. La demande en centres de données et en réseaux est, elle aussi, largement stimulée afin de répondre à la hausse vertigineuse de contenus.

Grâce à une prise de conscience de l’impact écologique du numérique et par l’action d’entreprises qui s’engagent à atténuer son impact énergétique, des solutions voient enfin le jour pour limiter ses excès.

Parmi elles, QUANTEEC qui relève un triple défi technologique, économique et climatique. En maximisant l’utilisation des ressources existantes et en prônant un streaming collaboratif, la start-up diminue les moyens énergétiques utilisés (électricité, eau) et l’empreinte carbone générée.

Faire plus avec moins. Telle est la philosophie de QUANTEEC. Partant du constat que les équipements terminaux des spectateurs (TV, smartphones, tablettes, ordinateurs) sont suffisamment évolués aujourd’hui pour assurer des fonctions de “re-diffusion”, la start-up propose une technologie qui en tire totalement parti. Chaque spectateur devient un “serveur” pour les autres. Le serveur d’origine est ainsi dégagé de toute surcharge, propose une meilleure qualité et des économies de coûts d’infrastructures sont réalisées. Au final ? Une économie des coûts de 25% en moyenne est assurée pour les diffuseurs et une baisse de la consommation énergétique jusqu’à 50% est générée.

BORDEAUX ET LA NOUVELLE-AQUITAINE EN FORCE A VIVATECH

Avec plus de 150 000 visiteurs venus de 174 pays, Vivatech a battu tous les records et prend de plus en plus un air de CES. Alors comment la Région Nouvelle-Aquitaine a émergé au milieu de cette foire aux startups ? Au final, plutôt très bien entre les entrepreneurs présents, les startups ayant un stand, et des interventions sur des panels en conférence.

La Région avait eu la bonne idée de renouveler un stand, très bien placé, présentant 25 startups dans les filières suivantes :

le bien-être et la santé avec Inside Therapeutics (16), Cogniscan (87), inHeart (33), Damoclès (87), RetiNov (33),

les matériaux innovants avec Dionymer (33), Greenfib (86), Mondin (33) et Keenat (33),

la mobilité du futur, avec Avatar Mobilité (17), Watt & Boat (19) et SunXlium (17),

la production énergétique avec AirBooster (33), Moon (33) et E-Taranis (64),

l’environnement et impact avec Atoptima (33), NetCarbon (33), H64 (64), Les Nouvelles Fermes (33), Vracoop (64) et SR-Concept (64),

les services à l’industrie avec Cognitive Engines (33), Airudit (33) et Sanodev (87),

le SportTech avec la présence de l’entreprise AGON (17).

A l’image de ce que l’on voit sur Vivatech, il y a de plus en plus de startups orientées environnement, deeptech et industries.

Vivatech a été aussi l’occasion d’annoncer les Lauréats Frenchtech 2030 avec huit lauréats de Nouvelle-Aquitaine : ELICIT PLANT, Elixir Aircraft, MATERRUP, Newheat, SKIPPER NDT, Synapse Medicine, TOOPI ORGANICS, et TreeFrog Therapeutics.

Vu aussi, une très belle table ronde sur les nouveaux moyens de financement des startups organisée par Bordeaux Métropole.

De manière générale, nous avons trouvé que Vivatech cette année laissait une impression de “moins de paillettes” que les années précédentes : stands plus sobres, plus orientés business.

Bref, quand on repart de Viva Technology, on se demande si ce n’est pas juste une grosse foire, mais on y revient chaque année car on y fait toujours des rencontres intéressantes.

Notre conseil pour l’an prochain, vu la multitude de stands et d’événements, c’est de vraiment préparer à l’avance et vous faire un agenda de conférences, stands à visiter, personnes à rencontrer, sans compter les événements à côté.

2e OPUS RÉUSSI POUR LA FRENCH TECH NIGHT

Le 25 mai dernier s’est tenue la deuxième édition de la French Tech Night au CAPC Musée d’art contemporain, avec le soutien de Neuflize OBC. L’occasion de réunir en un seul lieu 48 stands de startups lors d’un showroom éphémère, 660 entrepreneurs et décideurs autour d’un dîner et de poursuivre le networking accompagné d’un show lumineux et sonore. Trois temps forts et une belle énergie à la clé avec des entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine mais aussi de Barcelone, de Belgique et d’Italie. Les délégations des communautés French Tech de toute la Nouvelle-Aquitaine étaient également mobilisées : French Tech Limousin, French Tech Poitou-Charentes, French Tech Périgord, French Tech Pau-Béarn, French Tech Pays Basque. Un moment fort qui a permis de découvrir, tester les innovations du territoire, et de favoriser les rencontres pour étendre son réseau.

Parmi quelques belles startups repérées :

Arits : conception de lampes destinées à éclairer chaque moment de la journée en reproduisant le cycle du soleil.

Boby : une solution destinée aux acteurs du bâtiment qui se charge du suivi de chantiers et automatise tous les devis, factures et tâches administratives.

Dots : réinvente la façon de gérer ses données en entreprise en proposant une solution Cloud favorisant l’organisation et la collaboration.

FreemiumPlay : revisite le concept de la carte cadeau multi-enseignes avec un concept 100% dématérialisée et un catalogue de partenaires Premium exclusivement dédié au loisir numérique.

Plugheur : accompagne la transformation des espaces ouverts au public grâce au confort de la connectivité mobile, avec ses bornes de batteries portables pour les clients, collaborateurs, visiteurs…

Yalink : plateforme de mise en relation entre des ingénieurs indépendants et des sociétés dans le secteur du BTP.

