META prévoit de lancer son concurrent de Twitter, nom de code Threads

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

BREAKING NEWS:

META prévoit de lancer son concurrent de Twitter, potentiellement nommée Threads, à la mi-juillet. L’entreprise sollicite actuellement des personnalités et des créateurs de contenus pour y développer des contenus. MIDJOURNEY a ajouté une fonctionnalité de « zoom arrière » très impressionnante à son IA Generative d’images. Elle permet de créer une scène plus large autour des images générées dans le service d’IA, simulant ainsi un effet de recul avec une lentille de caméra. Dans la guerre des talents, les startups et petites entreprises utilisent le travail à distance comme argument clé pour attirer des talents. Selon une étude réalisée sur le marché américain, 81 % des entreprises de moins de 5 000 employés offrent la possibilité de travailler à distance, contre seulement 26 % pour celles comptant plus de 25 000 employés.



A LIRE:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, PLEO

Le baromètre Future of Finance x Pleo

Téléchargez le nouveau baromètre FUTURE OF FINANCE de notre partenaire PLEO et découvrez les grandes tendances de la transformation de la fonction finance au sein des TPE et PME en 2023. Besoins à court terme et à long terme, enjeux prioritaires, risques identifiés….ce baromètre vous apporte des nouvelles pistes de réflexion pour bien gérer vos sujets de transformation.

FRENCHWEB NETWORK:

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

BONJOUR CYBER, la startup française spécialisée dans les services de cybersécurité dédiés aux PME et ETI, vient d’annoncer une levée de fonds de 1 million d’euros réalisée auprès de Pascal Teurquetil, un investisseur indépendant et ancien président directeur-général du groupe Muller, une ETI industrielle familiale française.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

Installée au Royaume-Uni, EVALUAGENT a réalisé une levée de fonds de série A de 20 millions de dollars, dirigée par PeakSpan. Cela porte son financement total à 21 millions de dollars. La startup développe un logiciel de test d’assurance qualité pour les centres d’appels, CAPTIONS , une application de montage vidéo alimentée par l’intelligence artificielle basée à New York, lève 25 millions de dollars lors d’une série B. Cette levée de fonds a été dirigée par Kleiner Perkins, un célèbre fonds de capital-risque, et a valorisé Captions à 250 millions de dollars. Avec ce dernier financement, le montant total des fonds obtenus par Captions s’élève désormais à 40 millions de dollars. ACRYL DATA , qui propose un service de catalogue de données basé sur la plateforme open-source DataHub, a réussi à lever 21 millions de dollars lors de sa série A, dirigée par 8VC, portant ainsi son financement total à 30 millions de dollars.



EXPERIENCES:

Avec l’avènement des plateformes en ligne et l’accessibilité accrue des outils de création vidéo, de plus en plus de professionnels se tournent vers cette forme de communication dynamique pour atteindre leur public de manière efficace. Parmi les solutions phares disponibles sur le marché, 2Emotion déploie un outil innovant de création de contenus vidéo. Pour en parler, nous avons rencontré Nicolas Tralongo, co-fondateur et CEO de 2Emotion.

FRENCHWEB MARKET:

Un groupe d’investisseurs dirigé par Apollo Global Management prévoit d’effectuer un investissement en dette de plus d’un milliard de dollars dans WOLFSPEED , spécialisée dans la fabrication de puces, et dont la valeur boursière atteint les six milliards de dollars. le PDG de TIKTOK , Shou Chew, annonce un investissement de 10 milliards de dollars sur cinq ans en Indonésie IBM est sur le point de conclure un accord pour acquérir la startup APPTIO , auprès de Vista Equity Partners, pour un montant d’environ 5 milliards de dollars. Vista avait acquis Apptio pour environ 2 milliards de dollars en 2019. Les revenus de REDDIT n’ont augmenté que de 38 % d’une année sur l’autre pour atteindre environ 670 millions de dollars en 2022 cette baisse suscite des incertitudes quant à une éventuelle introduction en bourse (IPO) et suggère une valorisation supérieure à 3,3 milliards de dollars.



MOUVEMENTS avec ALTAIDE, le cabinet de chasse digital

EXAGEIS, agence de notation du numérique annonce la nomination de Nicolas Beyer au poste de Directeur de la Recherche au sein du cabinet d’analystes Markess by Exaegis.



BON ANNIVERSAIRE

Pascal Gauthier (LEDGER) Grégoire Lucas (Tikehau Capital) Julien Lesaicherre (Pigment) Michel Meyer (META)



LES PRECEDENTS GOOD MORNING:

Spotify, Vous pouvez écouter l’émission GOOD MORNING FRENCHWEB sur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Listen to « Anthropic la startup qui rend son IA “constitutionnelle” et en conformité avec les CGU d’Apple… » on Spreaker.