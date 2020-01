Marketing d’influence: la startup Hivency lève 4 millions d’euros pour s’étendre à l’international

Hivency, spécialisé dans le marketing d’influence, récolte 4 millions d’euros auprès d’Alliance Entreprendre, Pauline Duval, directrice générale du groupe Duval, et de business angels. La startup française avait déjà levé 2,5 millions d’euros en 2018.

Fondé en 2016 par Dorian Ciavarella et Sylvain Gasc, Hivency développe une plateforme SaaS de mise en relation entre marques et micro-influenceurs basée sur un algorithme de matching. En d’autres termes, Hivency permet aux marques de trouver les profils d’influenceurs les plus pertinents pour leurs besoins marketing. De leurs côtés, les influenceurs peuvent demander aux marques des produits pré-sélectionnés pour en faire la promotion sur les réseaux sociaux.

«En 2020, Hivency s’étendra à de nouveaux réseaux sociaux comme TikTok. Notre objectif est d’être à la pointe des nouveaux formats de communication innovants pour les annonceurs, pour pouvoir leur proposer les réseaux sociaux les plus pertinents en fonction de leurs enjeux», commente Sylvain Gasc.

Miser sur le témoignage client

Hivency souhaite désormais étendre son offre et faire des clients les premiers ambassadeurs des marques, en misant sur les avis des consommateurs et les témoignages clients (ou «preuve sociale»), pour notamment toucher des cibles plus jeunes. Pour cela, la startup parisienne pousse les marques à rechercher les avis de leurs clients. Hivency compte parmi sa clientèle de grands groupes tels que l’Oréal, LVMH, Carrefour ou encore Yves Rocher.

Sur le marché du marketing d’influence, nombreuses sont les startups à vouloir mettre en relation influenceurs et marques, à l’instar de Influence4you, WOÔ ou encore Traackr, qui a levé 9 millions de dollars l’an passé en développant une plateforme permettant d’aider les marques à identifier et gérer les influenceurs les plus pertinents sur une industrie donnée.

Présente en France, Espagne et Allemagne, la startup veut s’étendre à l’international, notamment en doublant ses effectifs pour atteindre une centaine de collaborateurs.

Hivency : les données clés

Fondateurs: Dorian Ciavarella et Sylvain Gasc

Création: 2016

Siège social: Paris

Secteur: marketing d’influence

Activité: plateforme de mise en relation entre marques et micro-influenceurs

Concurrents: Influence4you, WOÔ, Traackr

Financement : 4 millions d’euros en janvier 2020 auprès notamment d’Alliance Entreprendre, Pauline Duval, directrice générale du groupe Duval, et de business angels.