Mercanis lève 17,3 millions d’euros pour déployer l’Agentic-AI dans les achats

L’ère de l’Agentic-AI appliquée aux achats

Au sein des entreprises, les achats ont longtemps été considérés comme une fonction support, assignée à l’exécution de processus lents, complexes et fragmentés. Mais à l’heure des chaînes d’approvisionnement sous tension, des politiques de sobriété et des plans de résilience industrielle, le procurement change de nature et devient un levier de compétitivité

Ce changement de paradigme passe par l’irruption des agents intelligents dans les outils de gestion des achats. Contrairement aux chatbots ou copilotes classiques, ces agents autonomes prennent des décisions opérationnelles à partir de règles, d’objectifs et de données en temps réel.

C’est sur ce créneau que s’est positionnée Mercanis, une startup berlinoise fondée en 2020. Son logiciel SaaS intègre une suite complète de modules couvrant l’analyse des dépenses, le sourcing, la gestion fournisseurs et la gestion contractuelle. Mais sa spécificité repose sur son co-pilote AI baptisé Mercu, qui automatise des tâches complexes comme la détection des risques, la gestion des appels d’offres, la comparaison des devis, la qualification fournisseurs.

“Ce que nous faisions en plusieurs jours prend désormais quelques heures”, confie Uwe Kreplin, directeur des achats chez GASAG, l’un des clients industriels de Mercanis. “L’automatisation et la transparence nous permettent de prendre de meilleures décisions, plus rapidement, même avec plusieurs parties prenantes.”

Les résultats annoncés vont jusqu’à 40 % de gains de productivité, une efficacité opérationnelle multipliée par 2,5 et un retour sur investissement de 12x. Une promesse qui séduit des groupes comme BASF-Coatings, Brose ou Wilson, mais aussi des investisseurs à la recherche d’outils IA réellement déployables à l’échelle.

“Mercanis ne vend pas une vision future, mais un produit opérationnel avec une adoption rapide dans des entreprises qui pèsent des milliards”, analyse Philippe Collombel, managing partner chez Partech. “Ce qu’ils automatisent n’est pas du confort, c’est du cœur d’activité.”

Cette dynamique n’est pas isolée. Un nouvel écosystème se dessine autour de l’IA agentique appliquée aux achats, avec des approches variées selon les géographies.

En France, les solutions comme Ivalua, Oalia se concentrent sur la performance et la gouvernance, mais peu adoptent une logique d’agents autonomes. L’innovation forte reste à venir sur ce terrain.

En Europe du Nord et centrale, une génération de startups se distingue par leur orientation AI-native. Outre Mercanis en Allemagne, on retrouve Scoutbee (sourcing intelligent), Tacto (pilotage industriel), Archlet (optimisation d’appels d’offres) ou Kodiak Hub (scorecards fournisseurs). L’Allemagne, en particulier, concentre les acteurs les plus avancés, dans un lien direct avec les besoins industriels.

Aux États-Unis, les outils comme Zip, Arkestro ou Fairmarkit redéfinissent l’ergonomie et l’automatisation des achats, avec une approche modulaire adaptée aux scale-ups comme aux grandes entreprises. Les géants comme Coupa et SAP Ariba tentent eux aussi d’intégrer une couche IA à leurs suites historiques, sans toutefois atteindre la fluidité des acteurs nativement agentiques.

Dans un contexte géopolitique instable, où l’accès aux matières premières, aux fournisseurs qualifiés ou à la compliance réglementaire devient critique, les directions achats deviennent des centres nerveux. Les agents IA peuvent alors jouer un rôle de multiplicateur stratégique, libérant les équipes des tâches répétitives pour les concentrer sur la négociation, le pilotage des risques et la création de valeur.

“En période d’incertitude économique, notre technologie aide les entreprises à renforcer la résilience de leurs opérations achats et à protéger leurs marges”, affirme Fabian Heinrich, cofondateur et CEO de Mercanis.

La startup berlinoise vient justement d’annoncer une levée de fonds de 17,3 millions d’euros en série A, menée par PARTECH et AVP, avec la participation de Signals.VC, Speedinvest, Capmont Technology, et plusieurs business angels renommés comme Victor Jacobsson (Klarna) ou Mirko Novakovic (Instana). Mercanis prévoit d’utiliser ces fonds pour renforcer ses équipes et s’implanter sur le marché nord-américain. Une étape de plus vers la diffusion mondiale de l’agentic-AI comme nouveau socle des fonctions support.