META fait un efface Metaverse et remplace par AI / Adieu Halo / Google Cloud boit la tasse, ses clients trinquent

Adieu Halo : Amazon se prend un revers sur le marché des wearables santé

Amazon abandonne ses dispositifs de santé Halo. Le bracelet original Halo Band, le traqueur de fitness Halo View, le traqueur de sommeil de chevet Halo Rise et l’application de soutien des produits cesseront tous de fonctionner le 1er août.

Les clients qui ont acheté ces traqueurs intelligents se retrouvent avec des bracelets inutiles et sans remboursement. Restent les données de santé qui peuvent être téléchargées ou supprimées avant le 1er août, date à laquelle tout sera effacé. Amazon a décliné tout commentaire sur le nombre de dispositifs Halo vendus et sur l’impact de l’arrêt brutal de Halo sur l’environnement et la confiance des clients envers Amazon.

META fait un efface Metaverse et remplace par AI

Mark Zuckerberg a évoqué l’ajout de metavers e d’IA générative à toutes les applications de l’entreprise, y compris WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram et la publicité. Bien que Zuckerberg ait été vague sur la manière dont Meta ajoutera ces fonctionnalités, il a déclaré que cela permettra de créer des chatbots pour le service client et le marketing, et d’accélérer la prise en charge de ces canaux. Meta a dépensé des milliards de dollars (enfin 5, cf Good Morning FRENCHWEB du 26 avril) pour réorganiser ses centres de données ces derniers trimestres afin de soutenir ces fonctionnalités. Zuckerberg a également réaffirmé que Meta ne se retirait pas du métaverse, malgré les pertes nettes de 4 milliards de dollars de sa division Reality Labs.

Google Cloud boit la tasse, ses clients trinquent

Google a plus tard confirmé qu’une intrusion d’eau a entraîné des arrêts d’urgence de plusieurs zones et clusters. L’intrusion d’eau était causée par un incendie dans un bâtiment du data center de Global Switch à Clichy, l’un des plus grands data centers de la région parisienne.

Google a recommandé aux clients touchés de basculer vers d’autres zones et d’utiliser les commandes gcloud plutôt que Cloud Console pour les tâches de gestion. L’incident a causé la mise hors ligne de plusieurs sites Web, notamment ceux de la ville de Lille et de Cybermalveillance.gouv.fr. mais aussi les services de Payplug