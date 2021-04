Microsoft lance Xbox Cloud Gaming sur les appareils d’Apple et PC

Microsoft a annoncé lundi le lancement en version d’essai du service de jeux dématérialisés de sa console Xbox, le Xbox Cloud Gaming, pour les téléphones et tablettes d’Apple et les ordinateurs équipés du système Windows 10. À partir de mardi, un nombre limité d’abonnés au Xbox Game Pass Ultimate vont recevoir des invitations leur donnant accès à un catalogue d’une centaine de titres auxquels ils pourront jouer via les navigateurs Edge de Microsoft, Chrome de Google ou Safari d’Apple.

18 millions d’abonnés dans le monde

Les joueurs sélectionnés devront résider dans l’un des 22 pays (dont les Etats-Unis, le Canada, la France ou le Royaume-Uni) où l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate est disponible. « Notre but est de progresser rapidement et de nous ouvrir à tous les membres de Xbox Game Pass Ultimate dans les prochains mois pour que davantage de personnes aient l’opportunité de jouer à la Xbox de façons entièrement nouvelles », a annoncé dans un article de blog Catherine Gluckstein, cheffe du service de jeux dématérialisés de Xbox.

En exportant le catalogue de la Xbox vers les appareils d’Apple (iPhone, iPad), Microsoft entend capitaliser sur la popularité du Game Pass. Ce service d’abonnement comptait 18 millions d’abonnés dans le monde fin 2020, selon des chiffres dévoilés en janvier par le patron de Microsoft, Satya Nadella.