Mobilité: Auto-école.net lève 10 millions d’euros auprès de Ring Capital

La plateforme de formation à la conduite Auto-école.net annonce une levée de fonds de 10 millions d’euros menée par Ring Capital, avec la participation de l’investisseur historique Calcium Capital. La startup parisienne avait déjà levé 3 millions d’euros en 2015.

Selon la Délégation de la sécurité routière, plus d’un million de candidats se présentent chaque année à l’examen du permis de conduire. Face à la demande, Auto-école.net propose une formation à la sécurité routière entièrement en ligne et basée sur des contenus pédagogiques. Fondée en 2014 par Stanislas Llurens et Olivier Boutboul, respectivement spécialisés dans l’e-learning et dans l’enseignement de la conduite, la startup s’adresse aussi bien à ceux qui souhaitent passer leur permis de conduire qu’aux cyclistes et utilisateurs de trottinettes électriques pour leur transmettre les notions indispensable de la sécurité routière.

Accélérer sa croissance face à Ornikar

«Notre modèle nous permet désormais d’envisager avec confiance le déploiement de nos activités sur toutes les formes de mobilité et de réaliser pleinement notre mission qui est d’accompagner tous les Français vers une mobilité plus respectueuse et responsable», explique Stanislas Llurens, CEO d’Auto-école.net. «Avec un rythme de croissance proche de 100% en 2020, notre enjeu prioritaire est de structurer notre croissance pour nous développer de manière harmonieuse et répondre de manière toujours plus efficace aux besoins de nos clients à la fois en BtoC et en BtoB», ajoute Benoît Storelli, directeur Général d’Auto-école.net.

La startup doit cependant faire face à la concurrence féroce d’Ornikar, l’auto-école en ligne déjà présente en France, en Allemagne et en Espagne qui a levé 35 millions d’euros en juin 2019. Auto-école.net revendique néanmoins 60 000 clients, 200 collaborateurs, et ambitionne d’accélérer sa croissance. «Nous sommes très heureux d’investir dans la 1ère edtech de la mobilité, Auto-école.net. Après une première phase de croissance et la démonstration de la rentabilité du modèle, Auto-école.net est prête à accélérer pour renforcer sa position de leadership et devenir l’acteur référent de toutes les mobilités», commente Alban de La Bretèche, Partner de Ring Capital.

L'actualité des levées de fonds vous est présentée en partenariat avec Yousign Signez vos documents contractuels directement en ligne avec Yousign,

spécialiste français de la signature électronique

Yousign aide les startups & entreprises en croissance à bâtir

la meilleure expérience de signature.

Auto-école.net : les données clés

Fondateurs : Stanislas Llurens et Olivier Boutboul

Création : 2014

Siège social : Paris, Île-de-France

Secteur : mobilité

Activité : plateforme de formation à la conduite

Financement : 10 millions d’euros menée auprès de Ring Capital, avec la participation de l’investisseur historique Calcium Capital.