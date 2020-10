Qui recrute dans l’e-commerce?

Quel a été l’impact de la crise sur les recrutements dans l’e-commerce? Quels sont les domaines qui recrutent le plus? La crise a-t-elle changé quelque chose dans les profils recherchés? Et sur les niveaux de salaires? C’est à toutes ces questions que répond Jacques Froissant, fondateur de la société de conseil en recrutement et gestion des RH Altaïde. Parmi les domaines qui se détachent, il cite la logistique, la Tech, le B to B et la montée en puissance des marketplaces qui créent de nouvelles opportunités.

Ensuite vous retrouverez l’entreprise Attraqt. Basée au Royaume-Uni et fondé en 2003, elle est spécialisée en search et merchandising et propose une fonctionnalité de recherche basée sur l’IA. Avec la crise, l’e-commerce a pour la première fois de son histoire franchi le cap des 41 millions d’acheteurs en ligne en France, alors quels sont les nouveaux enjeux liés à la crise ?En tant que e-commerçant, sur quel pilier miser entre la search, le merchandising et la personnalisation ? Laetitia Comès-Bancaud, VP au sein d’Attraqt, répond à ces questions.

Chaque mardi et vendredi, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, où en est-on en France quant aux préférences des consommateurs à propos de la livraison de produits achetés en ligne ? Mais aussi, comment les entreprises naviguent-elle dans ce monde d’incertitudes avec le numérique ?

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à contacter: redaction@decode.media