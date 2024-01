SQUAD et NEWLODE fusionnent / Le quantique à court d’investissement / KIOSK la startup du jour.

🎂 Bon anniversaire à Eliane FIOLET (UBERGIZMO), Perinne GRUA (CANARY CALL), Vincent PUREN (BAMPA), Alexis MENARD (GO CAPITAL)

La plateforme expérimentale démontre qu’elle est capable d’exécuter des signatures de contrats et des paiements de manière rapide et précise, éliminant ainsi le besoin d’un tiers de confiance préidentifié, souvent requis dans les transactions en ligne.

Ce protocole QDS, combinant partage secret quantique et hachage universel à usage unique, représente une avancée majeure face aux vulnérabilités des algorithmes de cryptage classiques, en particulier face aux ordinateurs quantiques. Cette approche innovante marque un pas vers des transactions e-commerce plus sécurisées à l’ère quantique, réduisant la dépendance aux algorithmes de cryptage classiques.

Des chercheurs des universités Nanjing et Renmin en Chine ont récemment dévoilé une plateforme e-commerce innovante, première du genre, pouvant accueillir jusqu’à 5 utilisateurs, grâce à l’utilisation de la technologie quantique. Leur recherche présente la SIGNATURE DIGITALE QUANTIQUE (QDS) comme élément central de ce nouveau protocole e-commerce. La QDS utilise l’entrelacement quantique pour générer des chaînes de bits corrélées entre plusieurs parties, garantissant ainsi l’intégrité, l’authenticité et la non-répudiation des transactions.

Neil Abroug, responsable de la stratégie quantique française, souligne la nécessité d’établir des synergies entre les actions nationales et européennes. L’UE a lancé l’initiative European Tech Champions (via la Banque européenne d’investissement) pour soutenir de grands fonds d’investissement en capital-risque, mais il manque toujours un fonds spécifiquement dédié au quantique. Pour Théau Peronnin, PDG d’Alice & Bob, trouver un fonds d’investissement européen avec l’expertise nécessaire pour investir dans la deeptech reste un défi majeur.

Le secteur QUANTIQUE français, malgré son potentiel révolutionnaire dans la technologie de calcul, se heurte de façon redondante à des difficultés de financement au niveau européen. Des acteurs reconnus du domaine, comme Alice & Bob, Pasqal et C12, font face à un manque de fonds d’investissement européens spécialisés. Bien que la France soutienne ses startups technologiques avec des initiatives telles que le label French Tech et Quantonation, un fonds d’investissement français dédié au quantique, les startups souhaitant lever des sommes importantes doivent souvent se tourner vers des investisseurs privés non européens.

L’institution relève des lacunes dans la planification et les alertes émises par les parties prenantes n’ont pas suffi à ajuster le calendrier. La mission interministérielle chargée du projet n’a pas réussi à assurer une gestion efficace, et ce n’est qu’à l’été 2023 que des corrections ont été apportées. Malgré des améliorations à l’automne 2023, des défis persistants ont conduit à une extension de la procédure de secours jusqu’à fin 2024, reportant la finalisation du programme au 1er janvier 2025.

Auparavant sous l’égide de Backcountry, une firme américaine, Bergfreunde emploie plus de 600 personnes et s’étend sur 12 marchés européens, notamment en France et aux Pays-Bas. Décathlon, avec ses plus de 1700 magasins dans 70 pays et un bénéfice net de 923 millions d’euros en 2022, renforce ainsi sa présence sur le marché international tout en promettant de maintenir l’indépendance de Bergfreunde.

DÉCATHLON, géant français du sport, a conclu le rachat du distributeur en ligne allemand BERGFREUNDE , spécialisé dans les équipements de plein air et de montagne. Cette acquisition, dont le montant reste confidentiel, s’inscrit dans la stratégie de l’enseigne pour se positionner sur le marché haut de gamme de l’outdoor. Bergfreunde, fondé en 2006 en Allemagne et réalisant un chiffre d’affaires de 242 millions d’euros en 2022, continuera à opérer de manière autonome, conservant sa marque et ses dirigeants.

NEWLODE, reconnue dans le domaine de l’intégration cybersécurité en France, apporte son expertise pour renforcer la stratégie commerciale. Les 2 entreprises, qui servent déjà la moitié des sociétés du CAC 40 et du SBF 120, conservent leur identité et leurs forces propres tout en bénéficiant des synergies du rapprochement.

SQUAD , société de conseil en cybersécurité, et NEWLODE , spécialiste de l’intégration en cybersécurité et Managed Security Service Provider, annoncent leur fusion stratégique. Avec cette alliance, SQUAD (850 collaborateurs), déjà dans le top 10 des entreprises de cybersécurité en France et affichant 83 millions d’EUR de chiffre d’affaires, vise un leadership européen en cyber d’ici 2026, avec un objectif de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires et 1200 collaborateurs.

Georgieva souligne l’importance de politiques équilibrées pour maximiser les bénéfices de l’IA tout en atténuant les risques, notamment en établissant des filets de sécurité sociaux et en offrant des programmes de formation pour les travailleurs vulnérables. L’IA pourrait également aggraver les inégalités de revenus et de richesse au sein des pays. Le FMI signale que les économies plus riches sont généralement mieux équipées pour l’adoption de l’IA.

Dans les économies avancées, environ 60 % des emplois pourraient être affectés, avec la moitié bénéficiant de l’intégration de l’IA pour améliorer la productivité, tandis que l’autre moitié risque de subir une baisse de la demande de main-d’œuvre. Les marchés émergents et les pays à faible revenu, avec une exposition respective de 40 % et 26 % à l’IA, font face à des défis différents, notamment un manque d’infrastructures et de compétences pour exploiter les avantages de l’IA.

Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international ( FMI ) indique dans une nouvelle note de l’organisation, le potentiel de l’intelligence artificielle (IA) pour stimuler la productivité et la croissance économique mondiale, tout en soulignant les risques de remplacement d’emplois et d’aggravation des inégalités. Selon une nouvelle analyse du FMI, près de 40 % des emplois mondiaux sont susceptibles d’être impactés par l’IA, avec des effets variés entre les économies avancées et les pays en développement.

« Pour 5,99€ par mois et sans engagement, les clients bĂ©nĂ©ficient simultanĂ©ment d’une rĂ©duction de 10% sur tous les produits des marques Carrefour », soit plus de 6.000 rĂ©fĂ©rences, « et d’un abonnement Netflix Standard avec publicité », ont annoncĂ© les deux mastodontes dans un communiquĂ© lundi.

Carrefour et Netflix vont tester une offre d’abonnement couplĂ©, Ă Rouen et Bordeaux

EN BREF

Dans la continuité du remaniement gouvernemental français, une deuxième vague de nominations de ministres délégués et secrétaires d’État est attendue qui porterait le total à environ 30 portefeuilles, contre 39 dans l’ancienne composition. Parmi les personnalités non encore annoncées, certaines figures de l’ancien gouvernement pourraient faire leur retour. Roland Lescure, ex-député des Français en Amérique, pourrait maintenir sa position de ministre délégué à l’Industrie, avec la possibilité d’ajouter la transition énergétique à ses responsabilités ; un poste stratégique rattaché à Bercy qui est fortement lié aux dossiers tech.

La legaltech parisienne CAPTAIN CONTRAT est acquise par le groupe lyonnais IMPLID (spécialiste du droit et du conseil aux entreprises) pour de nouveaux services juridiques hybrides. Captain Contrat, créée en 2013 et dirigée par Philippe et Maxime Wagner compte 40 collaborateurs et, propose des services juridiques dématérialisés pour les créateurs d’entreprises et les TPE/PME. Philippe Wagner de Captain Contrat souligne la complémentarité des missions et expertises des deux entités, visant à offrir une expérience client unique. Jean-Loup Rogé, PDG d’implid, met l’accent sur la création d’un modèle hybride qui allie l’humain et le digital, en réponse à l’émergence de nouveaux acteurs digitaux dans le secteur. Ce partenariat stratégique positionne Captain Contrat en tant que filiale du groupe implid, tout en conservant sa propre marque et identité. Captain Contrat comptait les actionnaires historiques Aurinvest, CapHorn, Bpifrance et des business angels (dès 2016-2017) qui cèdent leur part.

LA MINUTE CYBER

OpenAI et les applications militaires potentielles

OPEN AI a modifié sa politique d’utilisation, supprimant les restrictions sur les applications militaires et liées à la guerre. La firme interdisait l’usage de ses modèles pour des activités considérées comme malveillantes, incluant le développement d’armes, les opérations militaires et la guerre. Cette liste détaillée d’usages interdits a été remplacée par une formulation plus générale, exigeant le respect de la loi et l’absence de préjudice à autrui.

Dévoilée le 10 janvier, la nouvelle politique se veut plus claire et spécifique, permettant des discussions sur des utilisations « potentiellement bénéfiques » dans le domaine de la sécurité nationale. OpenAI travaille déjà avec la DARPA pour développer des outils de cybersécurité, un exemple de collaboration dans le cadre sécuritaire.

Bien que la firme maintienne une interdiction globale sur le développement et l’utilisation d’armes, la distinction entre « militaire et guerre » et « développement d’armes » suggère une ouverture aux applications de non-armement dans le secteur militaire. Cette évolution de la politique d’utilisation d’OpenAI indique une adaptation aux besoins de sécurité nationale et un potentiel marché lucratif pour des applications militaires de l’IA.

Cybermalveillance.gouv.fr renforce son réseau avec l’Assemblée nationale et France TV

Le dispositif CYBERMALVEILLANCE.GOUV.FR, créé en 2017 par l’ANSSI et le ministère de l’Intérieur, s’élargit avec l’adhésion de l’Assemblée nationale et du groupe France Télévisions, portant à 63 le nombre de ses membres. En 6 ans, le site a attiré 12 millions de visiteurs uniques et assisté 920 000 personnes, s’établissant comme le guichet unique de la cybersécurité en France pour les entreprises, les collectivités et les particuliers. En tant que GIP associant acteurs publics et privés, il joue un rôle clé dans la sensibilisation et la prévention en matière de cybersécurité.

En 2023, plusieurs initiatives majeures ont été lancées, telles que l’expansion d’AlerteCyber, le programme SensCyber pour la sensibilisation de 5 millions d’agents publics, la MalletteCyber destinée aux acteurs de l’inclusion numérique, et la tenue du Cybermoi/s en France. Cybermalveillance s’engage également dans l’éducation au travers de la publication de 500 contenus de sensibilisation et la diffusion de plus de 500 conseils personnalisés via son outil de diagnostic en ligne.

NUMBERS

Ceux du trafic de données en France sur les réseaux fixes et mobiles

Dans son état des lieux du marché des communications électroniques en France au 3e trimestre 2023, L’ARCEP met en lumière la hausse du trafic de données et la baisse de la consommation vocale. Au niveau des réseaux mobiles, la consommation moyenne par client actif 4G s’élève à 15,9 Go par mois, soit une augmentation de 1,3 Go par abonné sur un an. À l’international, l’usage des données a augmenté de 26 % ce trimestre, poursuivant la tendance observée en 2022 (+ 61 % en moyenne).

La consommation moyenne vocale sur les réseaux mobiles est revenue à son niveau de 2019, à 3 h 14 par mois, après un pic en 2020. Seulement 6 % des 46,3 milliards de minutes émises depuis les mobiles l’ont été en voix sur Wi-Fi, un service en hausse de 26 % en un an. Les réseaux fixes connaissent également une baisse du trafic vocal, avec une réduction annuelle de 20 % depuis 2021, plus marquée qu’en 2019.

Enfin, l’usage de SMS continue de décliner, avec une baisse annuelle entre 6 % et 10 %, revenant aux niveaux prépandémiques. La consommation moyenne de SMS par abonné est de 104 SMS par mois, soit une diminution de 12 SMS en un an.