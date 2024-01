Rachat de BRAINEET / Thierry BRETON veut booster la défense européenne / FRENCHWEB.FR sur WHATSAPP

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

🎂 Bon anniversaire à Thierry Breton (CE), Boris Saragaglia (SPARTOO),

LANCEMENT DU CHANNEL FRENCHWEB.FR sur WHATSAPP

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

Actualités, confidentiels, chiffres clés, évènements, nouveaux services, découvrez en avant première les dernières infos de la tech avec notre Channel WHATSAPP. Un nouveau canal pour être plus proche de vous et suivre l’actu en temps réel. N’hésitez pas à la tester!

BREAKING NEWS:

Atos : dette record et cession compromise pour la branche infogérance

Le projet de vente de Tech Foundations, branche infogérance d’ATOS, au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, semble être en péril. Une réunion cruciale entre Atos et le groupe EPEI de Kretinsky est prévue prochainement, mais les chances de succès apparaissent minces.

Atos, confronté à des difficultés financières (5 milliards d’EUR de dettes), envisage de diviser ses activités entre le conseil en informatique et la cybersécurité, en gardant cette dernière sous la nouvelle entité Eviden. Par ailleurs, Atos a entamé des discussions avec Airbus pour la vente de sa branche BDS (Big data & security), estimée entre 1,5 et 1,8 milliard d’euros.

Noyb contre Meta pour non-conformité au RGPD

L’organisation pour la défense de la vie privée NOYB, sous la direction de Max Schrems, intensifie ses efforts légaux contre Meta, entreprise mère de Facebook et Instagram. Un nouveau recours a été déposé auprès de l’autorité de protection des données en Autriche, équivalente de la CNIL, le 11 janvier. Cette initiative fait suite à une plainte antérieure soumise il y a moins de 2 mois.

L’objet du litige concerne la nouvelle politique de Meta, qui offre une option d’abonnement payant pour se soustraire au ciblage publicitaire, restreignant de fait les modalités de révocation du consentement à l’utilisation des données personnelles. Noyb soulève un problème de conformité avec l’article 7.3 du RGPD, qui exige que le retrait du consentement soit aussi aisé que son accord. L’organisation exige une enquête sur les pratiques de Meta, des actions correctives et l’imposition d’une sanction financière pour non-respect du RGPD.

Régulation stricte des plateformes vidéo en Europe

La Coimisiún na Meán, régulateur irlandais des médias, a annoncé mardi 9 janvier la désignation de 10 PLATEFORMES de partage de vidéos (Facebook, Instagram, YouTube, Udemy, TikTok, LinkedIn, X, Pinterest, Tumblr et Reddit), pour une régulation renforcée. Ces services, ayant leur siège en Irlande, seront soumis à de nouvelles mesures de protection des utilisateurs, en vertu de la loi irlandaise de 2022 sur la sûreté en ligne. L’accent sera particulièrement mis sur la protection de l’enfance. Certaines de ces plateformes sont également classées comme « très grandes plateformes » selon le règlement sur les services numériques (DSA) de l’Union européenne, ce qui place leur supervision directement sous l’égide de la Commission européenne.

IA et GenAI : bouleversements et opportunités dans le retail

L’intelligence artificielle (IA), et en particulier la GenAI, transforme le secteur du RETAIL en offrant des possibilités d’optimisation des opérations et d’amélioration de l’expérience client. Des outils comme ChatGPT, Bard, Dall-E, et Midjourney et leur API sont au cœur de cette révolution. L’Echangeur BNP Paribas Personal Finance souligne l’ère de l’individualisation de masse dans la relation client avec l’IA. Les experts distinguent deux catégories d’IA : l’une analytique et prédictive (cerveau gauche), et l’autre générative et intuitive (cerveau droit). Cette dernière, en plein essor, est capable de générer du texte, des images, du code, et de la musique, enrichissant ainsi les interactions client.

Avec l’adoption rapide de ces technologies, comme l’indique le nombre d’utilisateurs de ChatGPT d’OpenAI, le retail s’adapte rapidement à ces innovations. Le marketing, la création de contenu, l’optimisation des prix et les processus opérationnels bénéficient de ces avancées. Les Big Tech accompagnent cette transition, proposant des solutions basées sur l’IA pour améliorer la performance commerciale et le marketing. La responsabilité dans l’utilisation de l’IA générative reste toutefois un enjeu majeur, notamment en termes de protection des données, de lutte contre la désinformation et d’impact environnemental.

État et numérique : les hauts fonctionnaires en formation

La Direction interministérielle du numérique (DINUM) a initié un cycle de formation au numérique pour environ 200 directeurs d’administration centrale. Cette formation, jugée essentielle, vise à élargir les compétences digitales et en intelligence artificielle des fonctionnaires et contractuels parmi les 2,5 millions d’agents de l’État. La première journée s’est tenue à l’Institut national du service public (INSP, ex-ENA) à Paris.

Cornelia Findeisen, chargée des ressources humaines pour les agents travaillant dans l’informatique et le numérique, a souligné la nécessité pour les décideurs de maîtriser ces outils numériques cruciaux.

En complément, un campus du numérique public a été lancé, offrant un accès centralisé aux formations numériques pour les agents publics dont 2 parcours en ligne Data, API et IA.

A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

La gestion des contrats peut s’avérer fastidieuse et chronophage pour les entreprises. La création, la rédaction et la signature de documents peuvent prendre beaucoup de temps et entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises. C’est pourquoi la société suédoise ONEFLOW a mis en place une solution d’automatisation des processus contractuels, qui a déjà séduit plus de 2 900 clients dans plus de 50 pays.

À lire : La grande enquête sur la gestion des contrats

ONEFLOW a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

EN BREF

La nomination d’un MINISTRE délégué au numérique ou secrétaire d’État devrait s’opérer sous 8 jours. Reste à déterminer le périmètre d’intervention du poste en question et sa tutelle. Selon nos dernières informations, cette fonction devrait tomber dans l’escarcelle de Bercy et avoir une forte dominante économique, avec un rattachement auprès de Bruno Lemaire, ministre de l’Économie et des Finances. Autre poste convoité, doté de plus en plus de passerelles avec le numérique : le portefeuille de l’industrie.

Un nouveau centre de recherche dédié à l’IA vient d’être lancé par ARTEFACT, avec le soutien de Société Générale, Décathlon, et Orange. Ce projet vise à créer des synergies entre le monde académique et les grandes entreprises, en utilisant des données réelles pour aborder des problématiques métiers spécifiques liées à l’IA. Les résultats de ces recherches seront publiés en open source. D’ici à 202, 30 chercheurs devront y travailler et collaborer avec des institutions comme le CNRS ou Sorbonne Université.

ONE BIOSCIENCES, startup française issue de l’Institut Curie et du venture builders hexagonal Home Biosciences, spécialisée dans l’identification de cibles thérapeutiques grâce à l’analyse en cellule unique et à l’IA, établit un partenariat avec l’AP-HP. Objectif : mener des recherches sur une pathologie rénale rare, avec pour objectif le développement de médecines de précision et l’identification de biomarqueurs. L’AP-HP fournira à One Biosciences des échantillons de patients et des données cliniques anonymisées.

La startup toulousaine LOUIS, initialement spécialisée dans la production de mobilier de bureau durable en bois, évolue vers un modèle économique axé sur la data. En partenariat avec de grands comptes, Louis développe une plateforme logicielle nommée « Louis Tech » pour optimiser la gestion du mobilier des entreprises, avec un accent sur la durabilité. Ce pivot inclut l’utilisation de technologies comme le traitement d’images et les QR codes pour surveiller l’état des meubles. L’entreprise vise 4,8 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024. En 2019, la startup a levé 1,5 million d’EUR auprès de Techstars, Kima Ventures et de business angels.

ITONICS acteur allemand spécialisé dans la gestion de l’innovation met la main sur la startup française BRAINEET pour un montant non communiqué. Fondée en 2014 par Jonathan Livescault et Pierre Gourlaouen, Braineet développe une plateforme de partage d’idées entre les internautes et les marques, « Braineet for Customers » ou entre les entreprises et leurs collaborateurs, « Braineet for Employees ». La startup revendique une centaine de clients grands groupes comme Carrefour, Allianz, LVMH ou encore Engie. La startup avait levé 2,1 millions d’euros auprès de de Marc Simoncini, Xavier Niel et Jacques Antoine Granjon, ainsi qu’auprès des fonds d’investissement NEWFUND et ALTIVIA VENTURES.

LA MINUTE CYBER Reconnaissance des empreintes digitales et IA Une étude récente menée par l’Université Columbia remet en question l’unicité des EMPREINTES DIGITALES et pourrait avoir des incidences en cybersécurité. Grâce à une intelligence artificielle formée sur 60 000 empreintes, les chercheurs ont pu déterminer, avec une précision de 75 à 90 %, si différentes empreintes provenaient de la même personne. Cette découverte innovante, qui diffère des méthodes traditionnelles axées sur les minuties, se concentre plutôt sur l’orientation des crêtes au centre du doigt. Professeur Hod Lipson, superviseur de l’étude, admet l’incertitude quant à la méthode exacte utilisée par l’IA. Cette avancée pourrait influencer la biométrie et la science forensique, notamment en connectant des empreintes non identifiées de différentes scènes de crime. Cependant, les experts, y compris la Dr Sarah Fieldhouse de l’Université de Staffordshire, restent prudents quant à l’impact immédiat de cette recherche sur les enquêtes criminelles. Le cas des jumeaux de Cheshire, qui peuvent déverrouiller les iPhone l’un de l’autre, soulève des questions supplémentaires sur la spécificité des empreintes. NUMBERS Ceux de la Mental Tech Le secteur des startups dédiées à la SANTÉ MENTALE connaît un essor notable en France, avec plus de 100 entreprises recensées par Mental Tech. Parmi elles, Petit Bambou, une application de méditation guidée illustre ce succès avec plus de 5 millions de téléchargements sur GooglePlay. Les startups de santé mentale, en moyenne âgées de 4 ans et 8 mois, proposent des services variés, allant de la téléconsultation à des échanges entre pairs. Cette tendance est renforcée par la Covid-19 qui a accru la demande pour ces services numériques. Les entreprises, comme Teale, s’orientent de plus en plus vers le secteur professionnel, un marché potentiel important selon Deloitte Global. En 2023, les levées de fonds dans la Mental Tech française ont atteint 16,9 millions de dollars. Cependant, ces startups rencontrent des défis, notamment dans la définition de leur modèle économique, avec la plupart des applications offertes gratuitement. La régulation et la protection des données personnelles restent également des enjeux cruciaux dans ce secteur en pleine maturation.

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

Retrouvez toutes les informations disponibles sur les levées de fonds en France (actionnaires, chiffres d’activité, organigramme) dans Retrouvez toutes les informations disponibles sur les levées de fonds en France (actionnaires, chiffres d’activité, organigramme) dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

FRENCHWEB MARKET

Chute brutale de l’action de BAIDU, la plus importante en plus d’un an, suite à un rapport faisant état d’un lien entre sa plateforme d’intelligence artificielle Ernie et des recherches militaires clés en Chine. Baidu nie toute collaboration avec l’institution militaire concernée. Le South China Morning Post, qui avait rapporté cette information, a par la suite modifié son article en supprimant la mention d’un lien direct entre Ernie et l’institut d’IA, sans fournir d’explication.

FRENCHWEB VC

Thierry Breton propose un fonds de 100 milliards d’euros pour l’industrie de la défense européenne

Thierry Breton, Commissaire européen au marché intérieur, vient de suggérer la création d’un fonds de 100 milliards d’euros destiné à dynamiser L’INDUSTRIE DE DÉFENSE de l’UE et à favoriser la collaboration entre les États membres et les acteurs industriels. Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie industrielle de défense européenne (EDIS), qui sera dévoilée le 27 février, visant à renforcer la production d’armements et à encourager la coopération transfrontalière. Il est sérieusement envisagé d’inclure un volet cybersécurité à cette stratégie.

Breton souligne l’importance des incitations pour assurer une collaboration plus étroite au sein de l’industrie. La Commission consulte les États membres et les industriels pour rendre l’industrie de défense plus agile et moins dépendante des tiers. Le financement de ce projet ambitieux pourrait impliquer des sources privées, notamment des banques. Les premières pistes de cette stratégie seront présentées le 1er février.





MOUVEMENTS, avec Altaïde, cabinet de recrutement digital

PERINNE GUYOMARD rejoint la SACEM où elle prend la tête du SACEM Lab en charge de l’innovation. Elle officiait précédement chez WARNER MUSIC où elle avait en charge le business development et l’innovation.

Retrouvez tous les nominations du jour dans notre rubrique MOUVEMENTS

OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR