MSInsight lève 1,6 million d’euros pour mettre l’IA au service du diagnostic oncologique de précision

Un modèle innovant au croisement de la bioinformatique et de l’oncologie

MSInsight s’inscrit dans une nouvelle génération d’acteurs alliant intelligence artificielle et bioinformatique pour répondre aux défis du diagnostic médical. Son approche repose sur l’intégration du séquençage de nouvelle génération (NGS) et d’algorithmes avancés afin d’améliorer l’identification des cancers à instabilité microsatellite (MSI).

Un diagnostic encore trop imprécis

L’instabilité microsatellite constitue un biomarqueur clé pour la prise en charge de nombreux cancers digestifs et gynécologiques, notamment dans le cadre des traitements par immunothérapie. Pourtant, les techniques actuelles de diagnostic présentent jusqu’à 30 % d’inexactitude, conduisant à des erreurs d’orientation thérapeutique et à une perte d’efficacité des traitements. L’enjeu est double : améliorer la précision des tests et garantir leur accessibilité à grande échelle pour optimiser les parcours de soins.

Une solution bioinformatique standardisée

MSIcare, le logiciel développé par MSInsight, automatise et fiabilise la détection des biomarqueurs MSI grâce à une analyse fine des séquences génétiques. Conçu pour être intégré aux flux de travail des laboratoires et centres de soins, il permet une interprétation rapide et standardisée des résultats, réduisant ainsi les biais diagnostiques. En s’appuyant sur l’intelligence artificielle, il améliore la sensibilité et la spécificité des tests, renforçant leur pertinence clinique pour un déploiement à large échelle.

Un marché en pleine mutation

Avec près d’un million de nouveaux cas de cancers MSI recensés chaque année dans le monde, la demande pour des solutions diagnostiques précises et reproductibles ne cesse de croître. Le recours croissant au séquençage haut débit dans la médecine de précision accélère l’essor d’outils bioinformatiques capables d’optimiser le ciblage thérapeutique. Les enjeux réglementaires restent cependant prépondérants : pour s’imposer, ces technologies doivent obtenir des certifications strictes, à l’image du marquage CE-IVD en Europe ou de l’autorisation de la FDA aux États-Unis.

Une offre pensée pour l’intégration clinique

MSIcare s’adresse aux laboratoires d’analyse médicale, aux hôpitaux spécialisés en oncologie et aux centres de recherche, avec un modèle économique reposant sur des licences logicielles et des intégrations en plateforme. En facilitant l’adoption des tests MSI par des structures médicales variées, MSInsight ambitionne de faire de sa solution un standard dans l’évaluation des cancers MSI, garantissant une prise en charge plus efficace des patients.

Une expertise scientifique et clinique reconnue

Fondée en 2022, MSInsight bénéficie d’un socle académique solide, fruit de deux décennies de recherche menées au sein de l’Inserm, de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et de Sorbonne Université. L’entreprise est dirigée par Arnaud Cutivet, PhD, président et cofondateur, et Alex Duval, professeur et directeur scientifique, spécialiste de l’instabilité microsatellite en oncologie. Autour d’eux, une équipe d’experts en bioinformatique et en médecine de précision contribue au développement et à la validation clinique de MSIcare.

Une levée de fonds pour accélérer la certification et le déploiement

MSInsight vient de finaliser un tour de financement de 1,6 million d’euros en Seed, mené par Calyseed, avec le soutien de Plateau de Saclay Business Angels, Yes Invest, Capital Cell et un appui bancaire de Bpifrance. Ce financement doit permettre d’accélérer les démarches de certification CE-IVD, condition essentielle pour une adoption clinique à grande échelle, et de renforcer les collaborations avec les centres de recherche et les établissements de santé.