MyCarSpot lève 1,2 million d’euros auprès d’Irdi Soridec pour optimiser la gestion des espaces et parkings en entreprise

MyCarSpot, startup montpelliéraine spécialisée dans la gestion des espaces partagés en entreprise, lève 1,2 million d’euros auprès d’Irdi Soridec Gestion, avec la participation d’un pool bancaire mené par la BPI qui a investi 500 000 euros.

Lancé en 2018 par Stéphane Seigneurin et Alexandre Michel, MyCarSpot développe une application mobile permettant aux entreprises de gérer leurs principaux espaces partagés. Si à l’origine elle s’était spécialisée dans la gestion d’espaces dans les parkings d’entreprises, elle s’est aujourd’hui étendue aux bureaux et aux restaurants d’entreprise. La startup basée à Montpellier, qui affirme faire gagner 30% d’espace à ses clients chaque jour, compte parmi eux des groupes comme Nestlé, Merck, Lagardère, La Mutuelle Générale, JC Decaux, Lavazza ou encore Onet.

Un contexte favorable ?

Distanciation sociale oblige, les entreprises ont dû s’adapter à la situation et trouver des moyens de fluidifier les déplacements des collaborateurs au sein des locaux. MyCarSpot compte bien profiter de ce contexte inédit pour accélérer sa croissance. « L’application permet d’optimiser les espaces, de faire des économies, et d’améliorer l’expérience collaborateur », commente Stéphane Seigneurin, président de MyCarSpot. « À ces besoins, s’est rajoutée avec la Covid la nécessité de gérer la distanciation sociale et de tracer les flux des personnes occupant les locaux d’entreprises. De ce fait, nous sommes entrés dans une courbe de croissance accélérée. »

Présent en Suisse, Italie, Espagne et Royaume-Uni, MyCarSpot ambitionne désormais de fortifier sa présence en France et de s’étendre dans l’ensemble de l’Union Européenne. « Chez Irdi Soridec, nous avons trouvé une écoute attentive et un accompagnement ajusté pour financer notre croissance, passer le cap, et déployer nos actions vers de nouveaux marchés », renchérit Stéphane Seigneurin. Dans le cadre de cet investissement, la startup montpelliéraine souhaite renforcer son équipe commerciale et technique en effectuant une dizaine de recrutements en 2021, tout en poursuivant ses efforts en R&D.

MyCarSpot : les données clés

Fondateurs : Stéphane Seigneurin et Alexandre Michel

Création : 2018

Siège social : Montpellier

Financement : 1,2 million d’euros auprès d’Irdi Soridec Gestion, avec la participation d’un pool bancaire mené par la BPI qui a investi 500 000 euros.