Cartes de fidélités, BREVO accélère la cadence / PERPLEXITY multiplie sa valo par 3 / La commission européenne veut mettres les pendules d’APPLE à l’heure

La Commission européenne a demandé à Apple de rendre son système d’exploitation iOS plus accessible aux développeurs tiers et aux appareils concurrents, tels que les montres connectées, écouteurs et casques audio. Cette requête s’inscrit dans le cadre du Digital Markets Act (DMA), qui vise à réguler les grandes plateformes technologiques.

Dans un document publié en ligne, les régulateurs demandent à Apple de fournir des informations détaillées sur les procédures d’accès aux fonctionnalités de l’iPhone pour les développeurs tiers, de mettre en place un contact dédié pour traiter ces demandes et d’améliorer les processus de gestion des refus, incluant des étapes de conciliation.

Apple a vivement réagi, affirmant que les mesures imposées par le DMA pourraient compromettre la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. La firme a particulièrement pointé du doigt Meta, qu’elle accuse d’avoir soumis plus de requêtes que toute autre entreprise pour accéder à des technologies sensibles. Apple estime que les demandes de Meta pourraient altérer les fonctionnalités de l’iPhone et représenter une menace pour la vie privée des utilisateurs.