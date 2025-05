Acquisition d’Assoconnect, le business des associations, nouvelle cible des plateformes numériques ?

Alors que la transformation numérique des entreprises est arrivée à maturité, un autre secteur amorce discrètement son virage, celui des associations. L’annonce du rachat d’AssoConnect par team.blue, acteur européen des services digitaux pour les PME, met en lumière un segment longtemps sous-équipé mais dont le potentiel attire de nouveaux acteurs. À la croisée de l’impact social et de la structuration numérique, les associations s’imposent progressivement comme une verticale stratégique.

Un marché immense, encore peu structuré

La France compte plus de 1,5 million d’associations actives, l’Europe plusieurs dizaines de millions. Si ces structures sont de tailles très diverses, elles partagent souvent les mêmes contraintes, manque de moyens, bénévolat dominant, hétérogénéité des compétences numériques, besoins croissants en traçabilité et en professionnalisation.

Ces dernières années, la nécessité de gérer en ligne les adhésions, les paiements, les documents officiels ou la communication interne a poussé un nombre croissant d’associations vers des outils numériques. Toutefois, peu d’acteurs avaient su leur proposer une réponse réellement adaptée à la complexité du secteur. Le succès d’AssoConnect ,qui équipe désormais plus de 40 000 structures, repose précisément sur cette adéquation entre simplicité, exhaustivité fonctionnelle et accompagnement.

Une acquisition révélatrice

L’intégration d’AssoConnect par team.blue, officialisée ce 21 mai, illustre un mouvement de fond avec l’entrée progressive du secteur associatif dans les radars des acteurs tech généralistes. En s’appuyant sur la plateforme française, team.blue entend étendre cette expertise à l’échelle continentale, capitalisant sur son implantation dans 22 pays et son portefeuille de 3,3 millions de clients.

En ciblant une verticale longtemps négligée, team.blue cherche à se différencier sur un marché du SaaS devenu très compétitif. La logique est plutôt que de livrer bataille sur les segments traditionnels (TPE/PME, professions libérales), le groupe investit un domaine où la demande est réelle, les marges de progression importantes, et la fidélité des utilisateurs élevée.

Une montée en puissance progressive des outils à impact

Au-delà de l’exemple d’AssoConnect, plusieurs signaux confirment cette dynamique avec la multiplication des solutions de gestion d’événements, les plateformes de crowdfunding spécialisées, les outils de gouvernance associative en ligne… Le secteur attire également de nouveaux profils d’investisseurs, à la croisée entre capital-risque traditionnel et finance à impact.

La structuration du marché reste encore en cours. De nombreux outils sont développés localement, souvent sur des modèles économiques hybrides. L’enjeu, pour les éditeurs, consiste à conjuguer adaptation fine aux usages et capacités d’industrialisation à l’échelle européenne. Une équation complexe, mais désormais mieux soutenue, comme en témoigne le parcours d’AssoConnect, accompagné par ISAI, XAnge et plusieurs business angels reconnus.

Une digitalisation sous contraintes

Si les opportunités sont réelles, elles ne masquent pas les défis spécifiques à ce segment. L’hétérogénéité des structures, la diversité des statuts, la part du bénévolat ou encore la sensibilité aux questions de souveraineté des données imposent une approche sur mesure. Le numérique, ici, ne peut pas être imposé comme une fin en soi. Il doit s’adapter au terrain, souvent fragile, et faire ses preuves en termes d’usage, de simplicité et de pérennité.

C’est précisément ce qui rend ce marché difficile à pénétrer… et donc stratégiquement intéressant. Ceux qui réussissent à concevoir des solutions crédibles pour les associations créent non seulement de la valeur économique, mais participent aussi à renforcer un tissu social essentiel dans de nombreux territoires.

AssoConnect, un acteur discret devenu référence

Depuis sa création en 2014, AssoConnect a suivi une trajectoire marquée par une croissance progressive, structurée autour d’un objectif de faciliter la gestion des associations au quotidien. Fondée par Arnaud de La Taille, Pierre Grateau et Sylvain Fabre, l’entreprise est née d’un constat partagé sur le terrain que les outils numériques disponibles ne répondaient pas aux besoins spécifiques du monde associatif.

En une décennie, AssoConnect a su convaincre plus de 40 000 associations, issues de secteurs aussi variés que le sport, la culture ou l’action sociale. Cette croissance s’est appuyée sur une équipe aujourd’hui forte de 60 collaborateurs, répartis entre Paris, Marseille et l’île Maurice, et sur une plateforme SaaS couvrant l’ensemble des besoins fonctionnels d’une structure associative.

L’entreprise a levé 9 millions d’euros en deux tours (2 M€ en 2017, 7 M€ en 2020) auprès de fonds comme ISAI, XAnge, French Partners, ainsi que de business angels comme Hervé Couturier, Thibaud Elzière ou Jérôme Traisnel. En 2019, elle a conclu un partenariat stratégique avec la MAIF pour lancer l’outil « Mon Asso Facile », élargissant encore sa base utilisateurs.

L’opération annoncée ce 21 mai permet à AssoConnect d’entrer dans une nouvelle phase. En rejoignant le groupe team.blue, présent dans 22 pays et regroupant plus de 60 marques locales, l’entreprise française accède à une nouvelle échelle d’action. Sans changer de direction, Arnaud de La Taille reste aux commandes, elle s’ouvre désormais à une expansion européenne soutenue, avec l’ambition affichée de devenir la plateforme de référence pour la gestion numérique des associations à l’échelle européenne.