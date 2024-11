OMAHA INSIGHTS lève 3,5 millions d’euros pour sa solution d’analyse financière pour les gestionnaires d’actifs.

OMAHA INSIGHTS est une startup parisienne créée par Bryant Matthews (CEO) et Jordan Alloun (CTO), qui propose une plateforme d’analyse de données équipée d’une moteur d’intelligence artificielle (IA). OMAHA INSIGHTS qui s’adresse principalement aux gestionnaires d’actifs, aux banques d’investissement, et aux fonds quantitatifs. En standardisant les données comptables internationales, l’outil d’Omaha Insights répond à un besoin croissant de fiabilité et d’uniformité dans l’évaluation des entreprises.

La plateforme d’OMAHA INSIGHTS intègre une API puissante, permettant aux fonds quantitatifs d’accéder à des insights financiers structurés et comparables. Conçue pour transformer des données comptables disparates en informations économiques normalisées, cette API offre aux analystes et gestionnaires un outil complet pour réduire les écarts entre normes comptables et améliorer les ajustements économiques. Avec une interface intuitive et une capacité d’automatisation poussée, la solution réduit les délais d’analyse, souvent laborieux, nécessaires à l’évaluation des sociétés, en facilitant des ajustements précis et adaptés aux spécificités sectorielles.

En parallèle, OMAHA INSIGHTS déploie des fonctionnalités d’analyse approfondie dédiées aux fonds quantitatifs. Ces outils permettent non seulement de traiter des volumes importants de données en temps réel mais aussi de générer des analyses prédictives grâce à des ajustements économiques automatisés.

OMAHA INSIGHTS a levé 3,5 millions d’euros en seed pour accélérer son développement international, notamment en Europe et aux États-Unis. Ce premier tour de financement a été mené par Ventech, avec la participation d’Axeleo Capital (AXC) et VIA AM. Cette levée intervient six mois après la création de l’entreprise.