TRACE FOR GOOD lève 3,5 millions d’euros pour aider les marques textiles à gérer leur conformité réglementaire.

Face à l’accroissement des régulations en matière de traçabilité et de conformité en Europe comme la loi AGEC (loi française Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) ou encore le règlement EUDR (EU Deforestation Regulation), les marques sont de plus en plus confrontées à des exigences élevées pour assurer une transparence complète de leurs chaînes d’approvisionnement.

Trace For Good, une startup française fondée en 2022 par Léa Gillet et Laura Bréban, a développé une solution SaaS conçue pour répondre aux besoins de conformité et de gestion de données de traçabilité des entreprises de biens de consommation, en particulier dans le secteur textile.

Grâce à sa Client Platform dédiée aux marques et aux distributeurs, Trace For Good facilite le suivi des produits de la matière première au produit fini, centralisant les données issues de fournisseurs, de bases de données externes et de certifications reconnues. Cette solution permet aux entreprises de suivre, en temps réel, les informations critiques de conformité et de réduire les risques liés aux infractions réglementaires. des données.

La Traceability Platform, orientée fournisseurs, utilise l’intelligence artificielle pour automatiser les réponses aux demandes de traçabilité des clients. Elle pré-remplit autant que possible les informations et identifie les incohérences potentielles en amont, offrant ainsi une interface intuitive pour les fournisseurs.

Trace For Good accompagne des marques françaises comme IKKS, Fusalp et Courir.

Pour accélérer son développement, Trace For Good a récemment levé 3,5 millions d’euros. Ce tour de table a été mené par Hi inov Dentressangle et Ankaa Ventures, avec la participation de CS Ventures et de l’investisseur historique Seed4soft. Ce financement vise à soutenir l’expansion de la société dans le secteur des biens de consommation en Europe, avec un partenariat stratégique avec Intertek, spécialiste de l’assurance qualité et de la certification.