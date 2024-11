Prelude lève 8 millions d’euros pour développer sa solution de vérification par SMS à destination des PME

La vérification par SMS est devenue un impératif pour sécuriser le processus d’accès aux plateformes numériques, mais elle reste coûteuse et vulnérable aux fraudes. C’est dans cette optique que Prelude, startup française fondée par Matias Berny et Quentin Le Bras, anciens cadres de Zenly, en 2022, a développé une API de vérification par SMS spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises , qui font face à des contraintes budgétaires importantes tout en nécessitant des outils de sécurité performants.

Un courtier intelligent pour réduire les coûts et lutter contre la fraude

Prelude se positionne comme un courtier intelligent dans l’écosystème de la messagerie SMS. En analysant les différentes routes de communication disponibles et en sélectionnant celles qui sont les plus économiques et les plus fiables, l’entreprise permet aux PME de réduire en moyenne de 40 % leurs coûts de vérification. Contrairement aux prestataires traditionnels, Prelude assure une transparence tarifaire totale et s’engage à combattre la fraude par SMS à la source. Son système de routage intelligent et d’analyse en temps réel identifie les menaces potentielles et optimise l’efficacité des messages d’authentification envoyés par ses clients.

Avec un taux de conversion de 95 %, Prelude offre une solution technique efficace pour que les messages atteignent systématiquement leur cible, sans surcharge de coût ni compromis sur la sécurité. Cette technologie se traduit par des économies importantes pour les entreprises et un accès à des processus de vérification habituellement réservés aux grandes organisations. L’API unifiée de Prelude a ainsi trouvé des applications dans divers secteurs, du retail à la finance en passant par les services sociaux, pour aider les PME à protéger leurs utilisateurs de manière proactive.

Une solution pensée pour les développeurs et orientée B2C

Prelude a conçu son API avec une priorité : simplifier le travail des développeurs. La solution offre une expérience d’intégration simplifié, permettant aux entreprises B2C de mettre en place un système de vérification et d’authentification en ne nécessitant qu’une seule ligne de code. Cette simplicité d’utilisation et cette modularité ont permis à Prelude de gagner rapidement des clients dans des secteurs variés, tels que la foodtech, le voyage, et le social, où la fiabilité de la vérification des utilisateurs est cruciale pour le maintien de la confiance.

Des entreprises comme BeReal, Locket, Alma et Bitstack font partie des partenaires de Prelude, attirées par la possibilité de centraliser leurs processus de vérification utilisateur tout en minimisant les coûts. La plateforme est ainsi devenue une alternative de choix pour les PME qui cherchent une solution fiable et efficace pour leurs besoins en vérification et en onboarding.

Levée de fonds et développement international

Pour accélérer son développement, Prelude a récemment annoncé une levée de fonds de 8 millions d’euros en seed, menée par les fonds Singular et Seedcamp. Ce financement permettra à l’entreprise d’élargir son offre de produits et de renforcer sa présence en Europe et en Amérique du Nord, des marchés où la demande pour des solutions de vérification de haute qualité est en forte croissance.