OnOff met à disposition des numéros de téléphone gratuits pour les associations

En cette période de crise sanitaire et de confinement, la French Tech se mobilise. Taïg Khris, fondateur d’OnOff offre aux associations reconnues d’utilité publique des milliers de numéros de téléphone. Cela permet aux bénévoles de rester joignable jour et nuit sans communiquer leur numéro personnel. La Croix Rouge française a d’ores et déjà recours au service d’Onoff pour s’organiser face au virus. « Ca les gène de donner leur vrai numéro mais ils veulent être joignables même tard le soir« , explique Taïg Khris, fondateur d’OnOff.

En dehors de cette offre gratuite, le coronavirus a entraîné une forte hausse de l’utilisation de l’offre OnOff. « Nous avons vu le côté payant de notre service croître avec une augmentation de 60% sur le service entreprises. Etant une société digitale, nous sommes moins impactés même si notre levée de fonds n’a pas pu se faire », reconnait Taïg Khris.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Taïg Khris, fondateur d’OnOff :

