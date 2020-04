[DIRECT] Spécial Russie : le Covid-19 à l’assaut de la Russie

Bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons dès 9h du lundi au vendredi.

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Nous vous proposons de retrouver Carlos Diaz pour faire un point sur l’actualité dans la Silicon Valley.

Nouveau rendez-vous dans ce Good Morning FrenchWeb avec Jean-Luc Raymond, de FranceNum.gouv.fr, l’initiative nationale pour la transformation numérique des TPE-PME. Jean-Luc est rattaché à la direction générale des entreprises. Chaque jour, il va nous donner des bonnes vibes, des nouvelles positives de la sphère des entreprises. Avec un fil info continu sur « Comment le numérique peut aider votre entreprise » sur FranceNum.gouv.fr.

Pour ce spécial Russie, Adrien Henni, fondateur d’East-West Digital News, agence d’informations sur les technologies, revient sur l’impact du coronavirus sur l’économie et les start-up du pays. Guillaume Le Roy, fondateur de TrackAd, à la fois présent à Paris et à Moscou, met en avant les différences de gestion entre la France et la Russie. Carole Grimaud, analyste de la géopolitique russe, explique le positionnement géopolitique de la Russie durant cette crise sanitaire.

Nous finirons l’émission avec Jérôme Doncieux dans le cadre d’un Decode Exit.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à me contacter: Richard@Decode.media

