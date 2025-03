Opus Major lève 9,2 millions d’euros pour mettre la musique au coeur du jeu vidéo

Là où les jeux musicaux se cantonnent souvent au rythme et à l’exécution, le studio de création de jeux video parisien cherche à faire de la musique un outil de collaboration, de progression et de narration. Son premier projet, Opus #1, entend placer les joueurs au cœur d’une expérience où la musique influence le déroulement du jeu.

Une problématique : repenser l’expérience musicale dans le jeu vidéo

Si la musique est omniprésente dans l’industrie vidéoludique, son usage est rarement central dans le gameplay. Les jeux musicaux classiques comme Guitar Hero ou Beat Saber reposent sur la performance et la reproduction. Opus Major cherche à dépasser cette approche en exploitant la musique comme une mécanique interactive à part entière, intégrée dans une expérience sociale et narrative.

Une solution : la musique comme langage ludique

Le studio développe un univers où la musique est un vecteur d’action, de stratégie et de coopération. Opus #1 repose sur un principe fondamental : jouer en groupe pour accomplir des objectifs où la musique débloque des interactions inédites, modifie l’environnement et influe sur la progression. Loin d’un jeu de rythme traditionnel, il s’agit ici de composer, d’interagir et de construire des expériences collectives dans un monde où la musique devient un pouvoir.

Un marché en quête d’innovation

Le secteur du jeu vidéo multijoueur représente un marché en forte croissance, dominé par des titres aux mécaniques souvent répétitives. L’intégration de nouvelles formes de gameplay, notamment via la musique, répond à une demande de diversification et de renouvellement des expériences. Opus Major se positionne sur une niche encore peu exploitée : l’intersection entre le jeu social et la création musicale interactive.

Une offre unique sur le segment du jeu multijoueur

L’approche d’Opus Major repose sur trois piliers :

Un gameplay collaboratif , où les joueurs interagissent musicalement pour progresser.

, où les joueurs interagissent musicalement pour progresser. Une narration interactive , où la musique façonne l’univers du jeu.

, où la musique façonne l’univers du jeu. Une accessibilité étendue, avec une expérience pensée pour être intuitive, engageante et adaptée à différents profils de joueurs.

Le studio prévoit de dévoiler une version jouable d’Opus #1 en 2025, offrant un premier aperçu de son approche novatrice.

Une équipe issue de l’industrie vidéoludique

Jean-Nicolas Vernin et Pierre-Armand Nicq, cofondateurs d’Opus Major, réunissent des expertises complémentaires. Jean Nicolas Vernin, CEO, a débuté chez Gameloft avant de cofonder Madbox. Pierre Armand Nicq, CCO, a travaillé au sein de l’équipe R&D stratégique d’Ubisoft, explorant les nouvelles technologies et les innovations de gameplay. Leur collaboration chez Madbox a posé les bases du concept d’Opus Major.

Fondé en janvier 2023, Opus Major a pour ambition de s’imposer comme un acteur innovant du jeu vidéo. Le studio, basé à Paris, recrute activement développeurs, designers et créatifs pour accélérer le développement d’Opus #1 et structurer sa croissance.

Opus Major a levé 10 millions de dollars (9,22 millions d’euros) en Seed, un tour mené par Griffin Gaming Partners avec la participation d’Alven. Ce financement vise à finaliser le développement d’Opus #1, avec un premier accès prévu en 2025, et à renforcer l’équipe pour structurer les prochaines étapes du projet.