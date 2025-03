Les airpods vont traduire nos conversations en temps réel / Mirakl vaut-elle vraiment 3,5 milliards de dollars ? / Les États-Unis achètent à l’Ukraine sa technologie de défense

Cybersécurité : le Sénat muscle la loi Résilience et verrouille le chiffrement

Dans le cadre de la procédure accélérée engagée par le Gouvernement, le Sénat a adopté le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques qui vise à renforcer significativement la protection des secteurs vitaux contre les cyberattaques qui renforce la cybersécurité des infrastructures critiques en transposant la directive européenne NIS2. Ce texte impose de nouvelles obligations à 15 000 entités essentielles couvrant 18 secteurs stratégiques, dont la santé, l’énergie, l’eau et l’agroalimentaire, face à une menace cyber grandissante. Il élève les exigences en matière de gestion des risques, de détection des incidents et de coordination entre acteurs publics et privés.

La loi intègre également la directive REC sur la résilience des entités critiques, actualisant le dispositif de sécurité des activités d’importance vitale, ainsi que la directive DORA, qui encadre plus strictement la résilience numérique du secteur financier. L’inclusion d’environ 1 500 collectivités et établissements d’enseignement supérieur dans le périmètre de NIS2 a suscité des débats au Sénat, certains élus pointant le coût élevé des cyberattaques subies ces dernières années.

La séance a aussi ravivé le débat sur le chiffrement, aboutissant à l’adoption d’un amendement défendu par le sénateur Olivier Cadic dans un article additionnel après l’article 16. Ce dernier interdit aux fournisseurs de services de cryptographie d’intégrer des failles intentionnelles compromettant la sécurité des communications, malgré l’opposition du gouvernement. Ce choix reflète la volonté des sénateurs de protéger l’intégrité du chiffrement, alors que des discussions similaires avaient récemment émergé sur la question des portes dérobées dans la lutte contre le narcotrafic.

Le projet de loi doit désormais être examiné par l’Assemblée nationale, où la question du chiffrement pourrait à nouveau faire l’objet de débats.

OpenAI défend le fair use pour préserver l’innovation en intelligence artificielle

Dans sa proposition soumise au gouvernement américain, OpenAI plaide pour la préservation du fair use, un principe qu’elle juge essentiel au développement de l’IA. L’entreprise estime que la force du secteur aux États-Unis repose sur la possibilité pour les modèles d’IA d’apprendre à partir de contenus existants, y compris protégés par le droit d’auteur. Face aux multiples poursuites intentées par des médias et des créateurs, OpenAI appelle à une stratégie nationale sur le copyright garantissant la liberté d’entraînement des modèles. Elle met en garde contre des restrictions qui pourraient freiner l’innovation et renforcer la concurrence étrangère, notamment en Chine, où les coûts de développement des modèles concurrents sont bien inférieurs.

Google renforce son arsenal IA avec Gemma 3 et Gemini Robotics

Google élargit son offre en intelligence artificielle avec Gemma 3, une gamme de modèles open source conçus pour fonctionner sur des appareils légers, et Gemini Robotics, une IA dédiée à la robotique développée par DeepMind. Disponible en plusieurs tailles (1B à 27B), Gemma 3 surpasse Llama-405B et DeepSeek-V3 selon les premiers tests, offrant un contexte de 128 000 tokens et une prise en charge de plus de 140 langues. Parallèlement, ShieldGemma 2, un outil de détection de contenus sensibles, est désormais accessible via Kaggle et Hugging Face. Côté robotique, Gemini Robotics facilite le contrôle direct des robots en intégrant des capacités avancées d’adaptation et de dextérité. DeepMind collabore avec Apptronik pour concevoir la prochaine génération de robots humanoïdes.

OpenAI lance Operator en Europe, mais réserve son accès aux abonnés premium

OpenAI déploie en Europe Operator, son agent intelligent autonome, mais l’accès restera restreint. Annoncée le 13 mars 2025, cette fonctionnalité n’est disponible que pour les abonnés OpenAI Pro, facturé 200 euros par mois. Outre l’Union européenne, la Norvège, la Suisse, l’Islande et le Liechtenstein bénéficient également de ce lancement.

Les États-Unis achètent à l’Ukraine sa technologie de défense

Un paradoxe parmi d’autres en cette période de tensions, alors que Washington réduit son soutien militaire à l’Ukraine, l’US Air Force Research Laboratory (AFRL) vient de passer commande des radios tactiques de la startup ukrainienne Himera, spécialisées dans la communication résistante à la guerre électronique. Testées sur le terrain en Ukraine, ces technologies pourraient combler un besoin stratégique pour les forces occidentales. En parallèle, Himera s’allie à Quantropi pour intégrer un chiffrement post-quantique et renforcer la cybersécurité militaire.

Apple s’apprête à doter les AirPods de la traduction en temps réel

Apple s’apprête à intégrer une fonctionnalité de traduction instantanée aux AirPods via une mise à jour logicielle prévue cette année, en lien avec iOS 19. Cette nouveauté permettra aux utilisateurs de traduire en direct des conversations en face-à-face, l’iPhone assurant l’interprétation et diffusant la traduction dans les AirPods. Déjà présente sur les Pixel Buds de Google, cette avancée renforce la stratégie d’Apple visant à améliorer ses appareils par des mises à jour logicielles plutôt que par un nouvel équipement. Parallèlement, Apple travaillerait sur une nouvelle génération d’AirPods Pro, incluant potentiellement des caméras embarquées exploitant l’IA.

Blackwall lève 45 millions d’euros pour renforcer la cybersécurité des PME et s’étendre aux États-Unis et en APAC

Blackwall, spécialiste de la cybersécurité et des infrastructures web basé à Tallinn, annonce une levée de 45 millions d’euros en série B menée par Dawn Capital, avec le soutien de MMC Ventures. Anciennement connu sous le nom de BotGuard, Blackwall développe des solutions de protection contre les bots malveillants, déjà déployées sur plus de 2,3 millions de sites et applications.

La startup cible un marché négligé : les PME, qui représentent 43 % des cyberattaques mondiales, tout en étant souvent mal protégées face aux menaces automatisées. Son produit phare, GateKeeper, repose sur un proxy inversé intégrant des mécanismes avancés de détection des attaques, permettant aux fournisseurs d’hébergement et de services managés de réduire leurs coûts opérationnels de 25 % et d’optimiser leurs infrastructures.

Merx lève 1,1 million d’euros pour révolutionner le commerce conversationnel via WhatsApp

Merx, startup londonienne spécialisée dans le commerce conversationnel par IA, annonce une levée de 1,1 million d’euros en pré-seed, menée par VentureFriends avec la participation d’Ascension. Fondée en 2023 par Pietro Cammerini et Mohamed El Shaer, Merx développe une plateforme qui permet aux marques d’interagir directement avec leurs clients sur WhatsApp et d’autres messageries, facilitant la recherche de produits et l’assistance client.

Alors que le commerce conversationnel connaît une croissance exponentielle – avec des dépenses mondiales attendues à 266 milliards d’euros en 2025, contre 37,7 milliards en 2021 –, Merx s’inscrit dans cette transformation en proposant une solution hyper-personnalisée et pilotée par l’IA. Grâce à des taux d’ouverture de plus de 95 % sur WhatsApp, la startup ambitionne d’aider les entreprises à contourner l’essoufflement des canaux marketing traditionnels comme l’email ou la publicité payante.

Flowww lève 4 millions d’euros pour accélérer son expansion et s’imposer comme le Planity de la médecine esthétique

La startup valencienne Flowww, qui développe une solution SaaS tout-en-un pour les acteurs de la médecine esthétique, de la santé et de la beauté, annonce une levée de 4 millions d’euros, menée par Swanlaab Venture Factory, Bonsai Partners et Sabadell Venture Capital. Fondée en 2007, Flowww permet aux cliniques et instituts de centraliser la gestion des rendez-vous, la facturation numérique, le marketing automatisé et l’analyse de données. Déjà adoptée par 3 500 cliniques dans 17 pays, la plateforme revendique un impact direct sur la rentabilité (+20 %) et le chiffre d’affaires (+40 %). Avec ce financement, Flowww entend accélérer son expansion en Europe et en Amérique latine, et s’imposer comme une référence incontournable face à des acteurs comme Planity ou Zenoti.

Elea lève 4 M€ pour accélérer le diagnostic médical grâce à l’IA

La startup hambourgeoise Elea, qui développe un système d’exploitation IA-first pour optimiser le diagnostic et la prise en charge des patients, annonce une levée de 4 millions d’euros en seed, menée par Fly Ventures et Giant Ventures. Fondée en 2024 par Dr Christoph Schröder, Dr Sebastian Casu, Tobias Lygren et Stephan Frank, Elea intègre l’IA vocale et l’automatisation dans les flux de travail médicaux, réduisant jusqu’à 40 % le temps consacré à l’administratif. Déjà en partenariat avec l’un des plus grands groupes hospitaliers MVZ en Allemagne, la plateforme a divisé par plus de dix le délai d’analyse en pathologie, permettant des diagnostics en quelques heures au lieu de plusieurs semaines. Ce financement permettra à Elea d’étendre son impact à d’autres spécialités médicales.

