Biomemory mise sur l’ADN pour révolutionner le stockage de données

Biomemory, startup française, développe une technologie de stockage de données utilisant l’ADN comme support. Ce procédé offre une densité inégalée, une durabilité millénaire et une empreinte énergétique réduite, répondant aux limites des solutions électroniques actuelles.

Nous recevons Erfan Arwani, CEO de BIO MEMORY dans notre émission WHY CLOUD MATTERS? en partenariat avec OVHcloud. Une émission co produite CANALCHAT et FRENCHWEB.

L’ADN, une alternative aux semi-conducteurs

Le principe de Biomemory repose sur la transformation des données numériques (0 et 1) en séquences ADN (ATGC), encapsulées dans une carte compacte appelée DNA Card. Contrairement aux disques durs et mémoires flash, dont la durée de vie n’excède pas cinq ans, l’ADN permet de stocker des données pendant plusieurs milliers d’années. Sa densité exceptionnelle permet de réduire considérablement l’espace nécessaire : toutes les données mondiales pourraient tenir, théoriquement, dans un verre d’eau.

Face à la croissance exponentielle des données numériques (+100 % tous les trois ans) et aux limites physiques des semi-conducteurs, l’ADN offre une solution durable pour les besoins de stockage à long terme. « Nous exploitons un polymère que la nature a perfectionné depuis des millions d’années », explique Erfan Arwani, cofondateur et PDG de Biomemory.

Des applications vastes et stratégiques

La technologie s’adresse à des secteurs où les exigences de stockage sont critiques : santé, intelligence artificielle, industrie manufacturière ou encore réglementation. Par exemple, les notaires, soumis à des obligations de conservation des données sur plusieurs décennies, pourraient bénéficier de cette innovation. À court terme, Biomemory cible les data centers, où la demande de solutions résilientes et capacitaires est en forte croissance.

Standardisation et collaboration internationale

Biomemory est membre de la DNA Data Storage Alliance, aux côtés de Microsoft, Western Digital, Twist Bioscience et Illumina. Cette collaboration internationale vise à établir des standards pour encourager l’adoption de l’ADN comme support de stockage et sensibiliser les acteurs industriels.

Une vision ambitieuse à l’horizon 2030

La startup prévoit de lancer un service baptisé Writing as a Service dès 2025, permettant le stockage de données sur ADN à des fins spécifiques. L’objectif final, d’ici 2030, est de commercialiser des solutions intégrables directement dans les data centers, offrant une expérience utilisateur comparable à celle des technologies actuelles.

Un soutien financier structurant

Pour soutenir cette ambition, Biomemory a récemment levé 17 millions d’euros auprès de Crédit Mutuel Innovation, BPI France (Deep Tech 2030) et Blast. Ces fonds permettront de finaliser l’industrialisation de la technologie et d’accélérer sa mise sur le marché.

Vous pouvez nous retrouver sur SPOTIFY, DEEZER et dans quelques jours sur APPLE PODCAST. Rendez vous tous les premiers lundis du mois pour WHY CLOUD MATTERS, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestion! whycloudmatters@frenchweb.fr