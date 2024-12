ORAKL ONCOLOGY lève 11 millions d’euros pour développer des avatars de tumeurs.

Avec seulement 4 % des candidats médicaments atteignant la phase clinique, le développement de traitements en oncologie est un défi majeur que veut changer Orakl Oncology, grâce à une technologie inédite combinant biologie et intelligence artificielle : les avatars de tumeurs.

Ces avatars, construits à partir des données biologiques des patients, reproduisent les réponses d’une tumeur à des traitements spécifiques. Chaque avatar correspond à un patient et sa pathologie, permettant aux chercheurs d’évaluer les performances des candidats médicaments.

La startup concentre ses efforts actuels sur les cancers digestifs, notamment le cancer du pancréas, qui touche une population de plus en plus jeune, et le cancer colorectal, deuxième cause de mortalité par cancer. En enrichissant sa collection actuelle d’une centaine d’avatars pour atteindre 1 000 d’ici 2026, Orakl Oncology ambitionne de fournir des outils prédictifs puissants aux acteurs biopharma et biotech.

Pour soutenir cette expansion, Orakl Oncology a levé 11 millions d’euros auprès de Singular Capital Partners. Cette enveloppe servira à renforcer son équipe, actuellement composée de 14 personnes, avec dix recrutements prévus sur les 12 prochains mois, et à développer ses capacités commerciales et de R&D.