HAPPYDEMICS lève 13 millions d’euros pour redéfinir les standards de la mesure d’efficacité publicitaire

Happydemics veut redéfinir les standards de la mesure d’efficacité publicitaire en s’appuyant sur l’intelligence artificielle. La scale-up parisienne propose une technologie de mesure unifiée, couvrant une large palette de supports médias – OOH, DOOH, CTV, audio, in-game, display –, et permettant aux annonceurs d’obtenir une analyse globale et harmonisée des performances de leurs campagnes.

Grâce à une base de données contenant plus de 25 000 critères, combinant médias, zones géographiques et secteurs, Happydemics offre aux annonceurs des insights précis pour optimiser leurs investissements. L’intégration de l’IA dans ses outils permet d’améliorer la prédiction des résultats et d’optimiser en continu les campagnes, tout en répondant aux attentes croissantes de scalabilité et de transparence.

Dans un marché publicitaire mondial estimé à plus de 1 000 milliards de dollars, dont une grande partie échappe encore à une mesure fiable, Happydemics cherche à établir une norme universelle de performance publicitaire. La société mise sur sa technologie de Brand Lift pour répondre à ces enjeux, tout en assurant une comparabilité multi-canaux et multi-régions.

Pour soutenir cette vision, Happydemics a levé 13 millions d’euros en série B auprès de Wille Finance et Adelie Capital. Ces fonds permettront à la société d’intensifier son expansion internationale, notamment en Europe et aux États-Unis, et de continuer à investir dans le développement de solutions basées sur l’IA. Avec une croissance de 107 % de son chiffre d’affaires en 2023 et plus de 2 000 annonceurs accompagnés dans 60 pays, Happydemics se positionne comme un acteur clé de l’adtech.