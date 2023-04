OVH, la croissance presque rentable / Instagram et la guerre des liens / Coinbase…

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

OVH, la croissance presque rentable.

Malgré un chiffre d’affaires de 439 millions d’euros sur le premier semestre 2023 en hausse de 15% par rapport à la même période en 2022, OVH Cloud enregistre une perte nette de 26,6 millions d’euros et une hausse significative de son endettement qui s’élève désormais à 601 millions d’euros. Cela étant OVH prévoit pour 2023, une croissance d’environ 14% de son chiffre d’affaires pour 2023, la rentabilité n’est pas loin.

Instagram et la guerre des liens

Après des années à développer la stickyness de son app et empéchant tout lien externe, Mark Zuckerberg aurait accepté l’intégration de 5 liens dans les bios des comptes, ce que demandent de nombreux créateurs et sociétés utilisant la plateforme, qui devaient jusqu’à présent utiliser des services tiers comme Linktree ou Bitly pour y palier. Un moyen pour Meta de couper l’herbe sous le pieds d’acteurs jardinant dans son potager.

Toutes les options sont sur la table pour le CEO de Coinbase

Alors que Bitrex prévoit de quitter les Etats Unis d’ici fin avril, le CEO de Coinbase Brian Armstrong envisage toutes les options possibles si les perspectives réglementaires n’étaient pas plus claires dans les prochains mois. La société cotée au NASDAQ pourrait accélérer ses développements internationaux, voire quitter les Etats Unis pour un pavillon plus stable, et des instances de régulation plus coopératives que la CFTC ou la SEC. A bon entendeur!