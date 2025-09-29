Paid lève 18 millions d’euros pour redéfinir la facturation logicielle et passer à l’ère du results-based billing

Depuis deux décennies, le modèle SaaS a imposé comme standard de l’industrie logicielle la facturation par utilisateur, les abonnements mensuels ou annuels, puis la tarification à l’usage, mais l’émergence des agents d’intelligence artificielle fait apparaître une limite structurelle : comment rémunérer des logiciels autonomes qui travaillent en arrière-plan, souvent invisibles, et dont la valeur se mesure plus à l’impact créé qu’au volume d’exécution.

C’est ce constat qui a poussé Manny Medina à lancer Paid, une startup qui propose une infrastructure de monétisation pour les créateurs d’agents. Plutôt que de vendre des licences ou des crédits de calcul, Paid permet aux fournisseurs d’agents de facturer leurs clients sur la base de la valeur générée.

Ce modèle, baptisé results-based billing, veut se substituer aux grilles héritées du SaaS. Dans un contexte où la majorité des projets IA échouent à démontrer un retour sur investissement, il offre une voie de sortie à la défiance croissante des entreprises, qui craignent de payer pour des agents qui multiplient les e-mails inutiles ou les tâches redondantes, et sont par contre prêt à rémunérer des résultats concrets, comme des gains de marge, de temps ou de productivité.

Paid annonce avoir lever 18 millions d’euros, en seed round mené par Lightspeed avec la participation de FUSE et EQT Ventures. Ce financement s’ajoute au pre-seed de 10 millions d’euros bouclé en mars. Fondée en 2025 à Londres par Manny Medina, la startup est déjà valorisée à plus de 100 millions de dollars.