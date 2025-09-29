Manny Medina, CEO de Paid
Manny Medina, CEO de Paid
CFO WATCHFINTECHIN THE LOOPLES LEVEES DE FONDSTHE PROMPTUK

Paid lève 18 millions d’euros pour redéfinir la facturation logicielle et passer à l’ère du results-based billing

📩 Pour nous contacter: redaction@frenchweb.fr

29/09/2025
1 minute de lecture

Depuis deux décennies, le modèle SaaS a imposé comme standard de l’industrie logicielle la facturation par utilisateur, les abonnements mensuels ou annuels, puis la tarification à l’usage, mais l’émergence des agents d’intelligence artificielle fait apparaître une limite structurelle : comment rémunérer des logiciels autonomes qui travaillent en arrière-plan, souvent invisibles, et dont la valeur se mesure plus à l’impact créé qu’au volume d’exécution.

C’est ce constat qui a poussé Manny Medina à lancer Paid, une startup qui propose une infrastructure de monétisation pour les créateurs d’agents. Plutôt que de vendre des licences ou des crédits de calcul, Paid permet aux fournisseurs d’agents de facturer leurs clients sur la base de la valeur générée.

Ce modèle, baptisé results-based billing, veut se substituer aux grilles héritées du SaaS. Dans un contexte où la majorité des projets IA échouent à démontrer un retour sur investissement, il offre une voie de sortie à la défiance croissante des entreprises, qui craignent de payer pour des agents qui multiplient les e-mails inutiles ou les tâches redondantes, et sont par contre prêt à rémunérer des résultats concrets, comme des gains de marge, de temps ou de productivité.

Paid annonce avoir lever 18 millions d’euros, en seed round mené par Lightspeed avec la participation de FUSE et EQT Ventures. Ce financement s’ajoute au pre-seed de 10 millions d’euros bouclé en mars. Fondée en 2025 à Londres par Manny Medina, la startup est déjà valorisée à plus de 100 millions de dollars.

Suivez nous:
Les derniers articles par LA REDACTION DE FRENCHWEB.FR (tout voir)
Tags
29/09/2025
1 minute de lecture
Attirez les meilleurs profils de la tech : publiez vos offres sur le jobboard de FRENCHWEB.FR
© Copyright 2008 / 2025, DECODE MEDIA, The Innovation Media Company. All Rights Reserved
Bouton retour en haut de la page
Manny Medina, CEO de Paid
Paid lève 18 millions d’euros pour redéfinir la facturation logicielle et passer à l’ère du results-based billing
Micha Kaufman, CEO de Fiverr
Fiverr licencie 30 % de ses effectifs pour accélérer son pivot vers l’IA
Trois ans d’aides aux podcasts, un dispositif utile mais sans effet structurant
OLX s’offre La Centrale pour 1,1 milliard d’euros et défie Leboncoin sur le marché français
Josh Payne CEO de NSCALE
NSCALE lève 1 milliard d’euros et veut incarner l’hyperscaler IA européen
Etienne Merineau, CEO Telegraph Ventures
L’amorçage en crise au Canada : pourquoi les fonds institutionnels misent sur de nouveaux gestionnaires
Avec Pulse, OpenAI se met en rupture avec Google et Meta