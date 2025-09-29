Fiverr licencie 30 % de ses effectifs pour accélérer son pivot vers l’IA

Fiverr a annoncé la suppression de 250 postes, soit près de 30 % de ses effectifs, dans le cadre d’une transformation destinée à faire de la plateforme de freelances une “AI-first company”. Son CEO et fondateur, Micha Kaufman, a justifié cette décision dans un long message publié sur X, évoquant un retour à l’esprit des débuts de l’entreprise.

« Fiverr revient en mode startup. Nous transformons Fiverr en une entreprise AI-first, plus légère et plus simple, qui rêve plus grand et construit plus vite », a déclaré Kaufman.

Depuis plusieurs mois, le dirigeant souligne l’impact structurel de l’intelligence artificielle sur le travail et l’organisation des entreprises. « La vitesse à laquelle la technologie évolue, et les possibilités qu’elle apporte, sont incroyables. Elles exigent de nouvelles façons de penser et une plus grande rapidité pour rester au sommet », écrit-il. Fiverr revendique déjà l’intégration de l’IA dans plusieurs de ses services, comme son moteur de matching, son outil interne Neo, la modération du marché ou encore l’automatisation du support client et de la détection des fraudes.

Selon Micha Kaufman, cette évolution impose une réorganisation radicale : « Il ne s’agit pas d’ajouter simplement plus de personnes pour construire par-dessus notre infrastructure ; il s’agit de la simplifier. C’est une compétence différente et un état d’esprit différent. Cela exige de revenir au mode startup. » Le dirigeant met en avant la nécessité d’une organisation plus plate, avec « une équipe plus réduite, dont chaque membre est beaucoup plus productif, et beaucoup moins de niveaux de management ».

Mais pour les salariés concernés, ce virage se traduit par une rupture brutale. Le CEO parle d’un « reset douloureux » mais sans effet pour le coeur de son business à savoir la communauté d’utilisateurs qu’il assure qu’elle ne sera pas affectée par cette transition.

Depuis cinq ans, les GAFAM ont eux aussi déployé des plans de réduction d’effectifs à grande échelle, souvent liés à la réorganisation de leurs équipes autour de l’IA et du cloud. Mais à ce stade, peu d’entreprises européennes, et a fortiori françaises, se sont engagées aussi frontalement dans cette dynamique, tout du moins publiquement. Les rares exemples connus sont Just Eat qui prévoit de supprimer 450 emplois en partie grâce à l’automatisation de son service client, et SAP qui a engagé un plan de restructuration de 8 000 postes pour se recentrer sur l’IA.