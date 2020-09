Palantir valorisé 15,8 milliards de dollars pour son entrée en Bourse

Le New York Stock Exchange a fixé mardi à 7,25 dollars le prix de référence de l’action de l’entreprise spécialisée dans le traitement de données de masse Palantir pour son entrée à Wall Street mercredi, ce qui valorise la société à 15,8 milliards de dollars. Palantir arrive en Bourse via une cotation directe, une opération qui ne lui permet pas de collecter de l’argent frais mais donne aux actionnaires déjà présents à son capital – les fondateurs, les employés et les investisseurs historiques – la possibilité de vendre leurs participations sur le marché.

Selon ses documents boursiers, la société comptait au total au 1er septembre 2,173 milliards de titres. Le prix de référence n’est pas un prix d’introduction en Bourse, a toutefois souligné le NYSE mardi. Il donne simplement une indication. Le prix de l’action de Palantir «sera déterminé par les ordres d’achat et de vente qui seront collectés par le NYSE auprès des courtiers». Le « teneur » de marché chargé de garantir la liquidité du titre déterminera ensuite le prix d’ouverture, après consultation avec les conseillers financiers.

La société fondée en 2004 sera cotée sous le symbole PLTR. C’est la troisième grande entreprise à choisir la cotation directe, après Slack en 2019 et Spotify en 2018. La société californienne Asana, qui propose un outil informatique de gestion des tâches et événements, a aussi choisi cette méthode pour faire son entrée en Bourse mercredi.