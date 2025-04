Parallel lève 3,2 millions d’euros pour délester l’hôpital de sa bureaucratie

Parallel annonce une levée de fonds de 3,5 millions de dollars (environ 3,2 millions d’euros) afin de déployer ses agents d’intelligence artificielle au sein des établissements de santé. Le tour de financement est mené par Frst, avec la participation de Y Combinator, Bpifrance, Kima Ventures, Better Angle et plusieurs investisseurs individuels.

L’impasse administrative dans les hôpitaux

Dans les établissements de santé, l’administration absorbe jusqu’à 25 % des dépenses totales. La saisie manuelle de données, la codification des actes médicaux, les transferts de documents entre logiciels fragmentés mobilisent des heures précieuses. Ce poids administratif, rarement traité en priorité, alourdit les charges des soignants et fragilise l’organisation hospitalière.

Une technologie d’exécution pour un système vieillissant

Face à l’obsolescence des systèmes d’information hospitaliers, Parallel mise sur une approche d’automatisation par agents IA capables d’interagir avec les logiciels existants, sans besoin d’intégration technique complexe. Ces agents, dotés de modèles de langage (LLM) et de capacités de navigation logicielle, exécutent les tâches comme le ferait un opérateur humain : lecture, compréhension, saisie, validation.

Le premier cas d’usage développé concerne le codage médical. L’agent lit les dossiers patients, identifie les diagnostics, en extrait les codes standards, puis les saisit dans le logiciel dédié. Ce processus, aujourd’hui assuré manuellement par des techniciens spécialisés, est ainsi entièrement automatisé.

Une application directe, une adoption facilitée

L’intégration dans les hôpitaux repose sur un principe d’adaptation : l’agent fonctionne dans l’environnement existant, sans imposer de refonte. Il s’agit d’outiller les soignants et les personnels administratifs, non de les remplacer. Ce positionnement facilite l’adoption et répond à une contrainte centrale du secteur : faire mieux avec les ressources disponibles.

« Les agents IA de Parallel opèrent comme des humains dans un environnement logiciel non optimisé. Dans un secteur privé de standards d’interopérabilité, cette technologie apporte une réponse immédiate et concrète à la désorganisation administrative », souligne Paul Lafforgue, cofondateur et CEO de Parallel.

Une équipe issue de l’écosystème Hexa

Fondée fin 2024 par Paul Lafforgue et Thomas Sohet, Parallel est née au sein du startup studio Hexa, à l’origine d’entreprises comme Front, Aircall ou Spendesk. Après un premier projet – Kiosk – les deux fondateurs sont passés par Y Combinator, avant d’opérer un pivot vers un enjeu jugé plus urgent : la désadministration de l’hôpital.

Un tour de table pour industrialiser

Avec cette levée de fonds, Parallel entend structurer son équipe technique, déployer à plus large échelle son agent dédié au codage médical, et élargir son périmètre à d’autres fonctions critiques du back-office hospitalier. L’objectif : bâtir une infrastructure d’agents IA compatibles avec les contraintes des établissements publics de santé.