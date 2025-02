OpenAI ralentit le déploiement de GPT-4.5 / La cession de LMB Aerospace interroge / La Maison des Startups LVMH : catalyseur d’innovations pour les sociétés du groupe de Bernard Arnault

OpenAI ralentit le déploiement de GPT-4.5

En cause : une pénurie de GPU. Seuls les abonnés Pro y auront accès dans un premier temps, avant une ouverture aux utilisateurs Plus la semaine prochaine. Le modèle, décrit comme « géant » et hors de prix, coûte 30 fois plus cher à l’entrée et 15 fois plus cher à la sortie que GPT-4o. OpenAI prévoit d’ajouter des dizaines de milliers de GPU, mais la crise du compute s’installe.

La question de la souveraineté industrielle se pose à nouveau avec la cession de LMB Aerospace par Tikehau Capital à l’américain Loar Group. Cette entreprise, spécialisée dans les ventilateurs électriques haute performance pour l’aérospatial et la défense, joue un rôle clé dans des programmes stratégiques comme les Rafales et les sous-marins nucléaires français. Son transfert sous pavillon étranger soulève des inquiétudes et interrogations. D’autant que Tikehau Capital a bénéficié de 200 millions d’euros de financements publics pour soutenir l’industrie française.

Avec un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 2024, une croissance des ventes de 22 %, et un EBITDA ajusté multiplié par cinq, Aramis Group confirme la pertinence de son modèle intégré. Son positionnement repose sur un contrôle étendu de la chaîne de valeur, de l’approvisionnement à la vente finale, optimisant ainsi les coûts et l’expérience client.

Toutefois le marché du véhicule d’occasion traverse une mutation profonde, portée par la digitalisation, les nouvelles exigences environnementales et l’évolution des usages automobiles. La question n’est plus de savoir si l’entreprise peut croître, mais si elle peut maintenir sa position dominante dans un secteur en recomposition. Un nouveau challenge à relever pour les équipes de l’entreprise.

Edition spéciale Salon de l’Agriculture

💡 Retrouvez plus de 60 startups tech sur l’espace AGRITECH du Salon de l’Agriculture 2025 qui se tient jusqu’au dimanche 2 mars 2025

