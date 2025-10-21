La Finlande se dote de ses propres “mega funds”, Lifeline Ventures lève 400 millions d’euros

Lifeline Ventures, acteur historique du capital-risque finlandais, vient de lever 400 millions d’euros, constituant ainsi le plus important fonds jamais créé dans le pays pour investir dans les startups technologiques européennes. Ce sixième véhicule d’investissement marque une étape importante pour la scène nordique, longtemps reconnue pour son excellence en innovation mais limitée dans sa capacité à soutenir la croissance de ses champions à grande échelle.

Fondé par Timo Ahopelto et Jyri Engeström, Lifeline Ventures s’est imposé comme un catalyseur du succès de la tech finlandaise, en étant le premier investisseur institutionnel dans Supercell, le créateur de Clash of Clans désormais détenu par Tencent, mais aussi dans Wolt (acquis par DoorDash), Oura (la bague connectée de santé), Aiven (plateforme open-source de données), et Iceye, pionnier de l’imagerie satellitaire. Au total, près de toutes les licornes finlandaises issues d’un financement seed ont compté Lifeline parmi leurs premiers investisseurs.

Le fonds a réuni un ensemble inédit d’institutionnels avec Grove Street Advisors, les fonds de pension Varma et Elo, Nordea Life Finland, ainsi que l’agence publique d’investissement Tesi. Cette levée porte le total des fonds gérés par Lifeline à près de 790 millions d’euros, soit un quasi doublement par rapport à l’ensemble de ses cinq fonds précédents cumulés. L’enjeu est de pouvoir continuer d’investir dans les startups au-delà du stade initial, dans leurs tours de croissance, avant qu’elles ne soient reprises par des investisseurs étrangers.

Ce changement d’échelle illustre l’émergence d’un capital patient nordique. Les trois premiers fonds de Lifeline affichent un multiple net de 6x, une performance rare sur le continent. Le nouveau fonds est, selon ses dirigeants, près de quatre fois supérieur à la moyenne européenne pour ce type de véhicule. Il permettra d’injecter des montants significatifs dans des entreprises capables de devenir des leaders mondiaux dans des marchés sans contraintes de croissance, tout en consolidant un écosystème technologique désormais visible à l’international.

Lifeline Ventures incarne aujourd’hui un pan la tech européenne, avec un capital-risque enraciné localement mais dimensionné globalement, cherchant à concilier performance, souveraineté et ambition industrielle.