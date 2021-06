Pourquoi le freelancing accélère-t-il dans les métiers de la restauration ?

Avec la reconfiguration du marché du travail engendrée par le numérique, le nombre de travailleurs indépendants a grimpé en flèche ces dernières années. Le phénomène est tel qu’on lui a donné un nom : le freelancing. Dans l’inconscient collectif, ce terme fait référence à des métiers dans la création ou dans le marketing digital. Pour autant, le freelancing est-il l’apanage des métiers dits intellectuels ?

Pas forcément comme en témoigne l’explosion du nombre de professionnels de la restauration qui font le choix de changer de vie et de passer à leur compte. Rien que sur Brigad, plateforme leader du secteur, ils sont plusieurs milliers à proposer leurs services tous les mois aux acteurs de la restauration traditionnelle et de la restauration collective, comme Compass qui fait appel à des chefs, commis, cuisiniers indépendants via Brigad depuis plus d’un an, pour renforcer ses équipes.

Dans ce contexte, la montée en puissance du freelancing dans des domaines nouveaux, comme la restauration, soulève de nouvelles questions :

Être un travailleur indépendant, qu’est-ce que cela signifie sur le plan juridique et social ?

Combiner des travailleurs indépendants avec les salariés d’un groupe, est-ce viable ?

Le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail est-il obsolète ?

Quelle protection sociale pour les travailleurs indépendants ?

Quelles sont les limites de la «plateformisation de la société» ?

Autant de questions auxquelles nous avons voulu apporter des réponses au travers d’une table ronde avec Emmanuelle Barbara, avocate spécialiste en droit du travail, et Mathilde Bouchard, directrice des ressources humaines de Compass Group France.