Pourquoi une entreprise doit-elle impérativement moderniser son ERP?

Avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19, les entreprises ont dû basculer quasiment du jour au lendemain en télétravail. Au-delà du défi que cela représente pour une organisation de taille plus ou moins grande, cela constitue également une occasion de voir si les outils et services à disposition des salariés sont à la hauteur de la situation et du monde dans lequel nous évoluons. Et à l’évidence pour certains dirigeants, cette rupture inattendue qui a été imposée par un confinement généralisé lié au coronavirus a certainement engendré quelques sévères maux de tête…

Cette crise sanitaire a mis notamment en avant la nécessité de se doter d’un ERP (Enterprise Resource Planning) dernier cri. Pensés à l’origine pour les grands groupes, les ERP sont des logiciels critiques puisqu’ils permettent de gérer et de suivre au quotidien l’ensemble des informations et des services opérationnels d’une entreprise (la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et financière, l’aide à la décision, la vente, la distribution, l’approvisionnement…). Et avec la mise en place assez brutale du travail à distance, de nombreuses TPE et PME ont cherché ces derniers mois à disposer d’un ERP plus performant leur permettant de s’adapter en permanence aux fluctuations d’une situation incertaine.

Les ERP traditionnels manquent d’agilité

Et pour cause, un ERP est la véritable colonne vertébrale de l’entreprise car s’agissant d’un outil qui se situe au cœur du système d’information pour diffuser toutes les données utiles à l’ensemble des collaborateurs. Il s’agit là d’un enjeu stratégique pour n’importe quelle entreprise puisque sans cette vigie de pilotage, les collaborateurs peuvent rapidement être frustrés face aux difficultés d’accéder à des flux d’informations destinés à fluidifier leur travail. Et un employé qui ne peut pas obtenir les données qui l’intéressent, c’est un employé démotivé, énervé et surtout qui n’est pas en position de se retrouver autonome et productif.

Quand bien même une entreprise dispose d’un ERP, elle doit parfois le moderniser ou tout simplement le remplacer. Et pour cause, les ERP traditionnels manquent d’agilité et d’interopérabilité avec des applications externes. Or intégrer toutes les parties prenantes, y compris les fournisseurs, les partenaires et les clients, est une condition sine qua non de l’efficacité d’un ERP, et donc de la réussite d’une entreprise.

L’ERP doit être simple, intuitif, flexible, connecté et sécurisé

Ainsi, les ERP intégrés qui prônaient une réponse unifiée à l’ensemble des problématiques d’une entreprise, mais avec un fonctionnement archaïque car incapable de communiquer facilement avec des applications externes, ou les ERP modulaires, qui reposent sur une approche misant sur l’ajout de briques externes pour les rendre plus performants, apparaissent aujourd’hui obsolètes. De plus, ces modèles d’ERP, qui ont déjà deux à trois décennies au compteur, étaient fortement dépendant de la force d’innovation de leurs éditeurs. Dans ces conditions, si une entreprise manque d’autonomie dans le fonctionnement de son ERP, comment être capable d’en donner à ses collaborateurs ?

Dans ce contexte, il est impératif pour les entreprises de se doter d’un ERP digne de ce nom. A l’heure du télétravail et de la pandémie de Covid-19, celui-ci doit être simple, intuitif, flexible, connecté et sécurisé. En respectant ces cinq points, l’ERP sera dès lors capable d’offrir la meilleure expérience possible aux collaborateurs. Le cloud semble la solution optimale pour y parvenir puisqu’il permet de dématérialiser l’ensemble du processus et ses intégrations. Et un ERP dématérialisé, c’est un ERP plus ouvert et donc plus efficace. Ce n’est ainsi pas un hasard si 53% des directions de systèmes d’information (DSI) prévoient d’investir dans la modernisation de leur ERP pour donner un nouvel élan stratégique à leur entreprise. Parmi les solutions à leur disposition pour y parvenir, Cegid XRP Flex, qui s’adresse aux PME, mise sur le cloud pour proposer une approche collaborative. Et une collaboration améliorée, c’est une productivité décuplée.