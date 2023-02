[Seed] Carbon Maps lève 4 millions d’euros auprès de Breega et Samaipata

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Carbon Maps, une plateforme Saas de comptabilité environnementale destinée à l’industrie agroalimentaire, lève 4 millions d’euros auprès de Breega et Samaipata.

La startup est née de la rencontre de trois ingénieurs : Patrick Asdaghi, serial entrepreneur et fondateur de FoodChéri et Seazon, Jérémie Wainstain, polytechnicien et Docteur en Physique, et Estelle Huynh, ex-COO de Mojix, experte en plateformes SaaS de supply chains industrielles.

Carbon Maps s’est donné pour mission d’aider l’industrie agroalimentaire à réduire son empreinte environnementale en collectant et en analysant des données, à l’aide de modèles scientifiques, à tous les stades de la chaîne alimentaire, des agriculteurs aux consommateurs.

Cet investissement lui permettra de développer davantage son algorithme, recruter une quinzaine de talents et se développer sur le marché européen.