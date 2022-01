PropTech: le Groupe Oryx lève 100 millions d’euros auprès de Tikehau Capital et Abénex

Le groupe immobilier Oryx, propriétaire des plateformes Propriétés-privées.com et Immoreseau notamment, lève 100 millions d’euros auprès de Tikehau Capital et Abénex, avec la participation de son investisseur historique Sparring Capital.

Lancé en 2006 par Michel Le Bras et Christine Cadrot, le groupe Oryx naît lorsque les deux entrepreneurs rachètent le site Proprietes-privees.com, un réseau de consultant indépendants en immobilier. Deux ans plus tard, le groupe mène 2 nouvelles acquisitions : immoreseau et Rezoximo, respectivement acquis en 2017 et 2018.

« Nous sommes ravis d’annoncer ce nouvel investissement dans le Groupe Oryx en partenariat avec Tikehau Capital », commentent Matthieu Balay et Olivier Moatti de Abénex. « Le Groupe Oryx a généré une forte croissance de son chiffre d’affaires en s’appuyant sur un modèle économique digital unique, qui redéfinit le marché des agents immobiliers, et a constitué une solide plateforme d’acquisitions. Nous sommes impatients d’accompagner cette entreprise qui s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son développement. »

Oryx ambitionne désormais de compléter son offre avec de nouvelles acquisitions et de s’étendre à l’étranger, en particulier en Europe.

Retrouvez l’interview de Michel Le Bras, co-fondateur du groupe Oryx :

Fondateurs : Michel Le Bras et Christine Cadrot Siège social : Nantes Secteur : PropTech Financement : 100 millions d’eurosTikehau Capital et Abénex, avec la participation de son investisseur historique Sparring Capital.