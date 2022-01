[Serie B] 55 millions pour Sellsy, l’éditeur de CRM rochelais pour accélérer sa conquête du marché SMB en Europe

Pionniers de l’internet français, Alain Mevellec et Frederic Coulais décident en 2009 d’installer leur nouveau projet à la Rochelle. Un choix en rupture avec le phénomène de centralisation parisienne qui perdure depuis des années en France, avec une proposition de produit sur un échiquier bien occupé, celui du CRM.

Natif Saas, et avec un plan de développement très agile, la startup rencontre son coeur de marché: les TPE notamment de nombreuses startups tech qui recherchent une solution simple et efficace, et dont les fonctionnalités viendront répondre progressivement à leurs nouveaux besoins.

Une approche où règne créativité et une énergie qui amènent parfois les fondateurs à se perdre dans des développements inutiles, mais qui à force de chercher, trouvent rapidement le bon positionnement et un rythme de croisière qui leur permet de rapprocher progressivement leur projet de la rentabilité et d’une croissance soutenue. Pragmatique, les deux fondateurs ont d’ailleurs décidé de se faire épauler d’un nouveau manager Victor Douek à mi parcours de leur développement.

Ainsi Sellsy compte aujourd’hui plus de 6000 clients de sa solution et 35 000 collaborateurs qui l’utilisent au quotidien, avec une croissance de plus de 90% ces 3 dernières années.

Pour accélérer sa croissance, la société a entrepris un nouveau tour de table auquel a décidé de participer le fonds d’investissement Providence Strategic Growth, l’une des structures de financement du fonds américain Providence Equity (45 milliards de dollars sous gestion). Providence Strategic Growth fait ainsi son 3ème investissement en France après Artur’in et Skeepers.

Pour nous en parler, Alain Mevellec CEO et co fondateur de Sellsy