[PropTech] Qlower

Gérer plusieurs biens immobiliers en simultané peut s’avérer chronophage et fastidieux pour les investisseurs en immobilier. Face à ce constat, la startup française Qlower a déployé un assistant de gestion locative dédié aux investisseurs. Alors qu’il travaillait en Inde, Christophe Duprat a loué son appartement à Paris. Avec Jean-Marc Le Prado et Marc Lebreton, ils créent un prototype qui a rapidement séduit le marché.

Lancé officiellement en janvier 2021, Qlower déploie donc un assistant de gestion locative intelligent permettant de piloter un patrimoine immobilier. Concrètement, la startup fournit à ses clients un service automatisé de management, comptabilité et fiscalité immobilière, en s’appuyant sur l’open-banking et l’intelligence artificielle. « L’objectif est de produire un bilan clair et utile à nos clients », affirme Christophe Duprat, CEO de Qlower. « Tout ce qu’ils ont à faire, c’est inscrire leurs actifs immobiliers sur Qlower et connecter leur compte bancaire dédié. La plateforme va lire tous les jours les opérations bancaires sur ce compte et récupérer les informations afin de les traduire en comptabilité et en déclarations fiscales ».

Si la plupart de ses clients possèdent entre 2 et 3 biens, la startup affirme qu’un bien permet déjà à ses clients d’être bénéficiaires de la solution et de faire des économies. À ce jour, Qlower revendique 4 500 utilisateurs dont une centaine de clients payants. « Nos clients représentent un peu plus de 300 millions d’euros d’actifs immobiliers, que nous gérons ».

« Le marché est de plus en plus segmenté en niche »

Sur son secteur, Qlower innove en s’adressant à un marché très spécifique, celui des particuliers investisseurs dans l’immobilier ou des professionnels gestionnaires de biens. « Le marché est de plus en plus segmenté en niche », explique Christophe Duprat. « La ComptaTech est super dynamique. Il y a aujourd’hui d’incroyables solutions qui existent pour les freelances, les pharmacies ou les taxis notamment. » « Aujourd’hui, sur ce segment du particulier investisseur immobilier ou du professionnel gestionnaire de biens, nous sommes les seuls à proposer cette offre qui va de A à Z, de la gestion locative au notaire ».

La jeune startup ambitionne désormais d’étendre sa solution à l’international, mais pas avant l’année prochaine, afin de consolider sa position en France dans un premier temps. « Nous avons construit ce modèle pour qu’il puisse intégrer l’ensemble des régimes fiscaux. Nous traitons tous les régimes fiscaux français, soit 48 dans l’immobilier. Il en reste 16 dans le reste de l’Europe », conclut le CEO de Qlower.

Retrouvez l’interview complète de Christophe Duprat, co-fondateur et CEO de la startup Qlower :