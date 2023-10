Que faire, quand les coûts d’acquisition client s’envolent et les performances baissent?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

L’adoption du digital par de plus en plus d’entreprises dans leur stratégie de développement amène à une augmentation des coûts d’acquisitions, que ce soit en terme de SEA, ou via les plateformes telles que FACEBOOK ou encore LINKED IN. Comment y remedier, quelles méthodes alternatives, et comment réussir à gérer son acquisition client dans un contexte où beaucoup de règles ont changé.

Pour en parler nous avons invité l’un des acteurs de la génération de lead et de l’acquisition client, sujet qu’il a découvert lors de la création de ses premières startups début 2000 et dont il est aujourd’hui l’un des meilleurs experts. Nous recevons Eric Bennephtali, co fondateur de TAGADA MEDIA, une société qui permet de faire de l’acquisition data marketing et client au travers de media propriétaires. La société a depuis sa création en 2015 élargit son offre en proposant aux marques de les aider à convertir leurs leads en clients au moyen de platformes de contact.

Il produit également le podcast GENERATION ROI, où il reçoit des acteurs en quête de clients avec lesquels il échange sur les nouveaux usages et meilleures pratiques en matière de marketing digital. Une série que vous pouvez bien entendu retrouver sur FRENCHWEB.FR

