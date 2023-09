De 0 à 260 millions d’euros de CA dans le digital en 4 ans, avec Vincent Klingbeil (EDG)

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Vincent est un entrepreneur dans l’âme depuis 15 ans, mais surtout un vrai passionné. Après avoir quitté le monde des avocats et un des plus prestigieux cabinets des Etats-Unis, il s’est concentré sur la voie qui le rendait véritablement heureux.

Issu d’une famille de commerçants, il crée plusieurs sociétés à partir de 2009. Mais c’est en 2020 qu’European Digital Group voit le jour. La société a pour objectif d’accompagner les entreprises (PME et ETI) dans leur transition digitale. Cela implique de la cybersécurité, du digital marketing, de la génération de leads, etc. En 2022, EDG c’est 1 500 talents et plus de 200 M€ de revenus.

Vincent ne voit pas spécialement son début de carrière en tant qu’avocat comme un échec, mais il regrette tout de même de ne pas avoir pu vivre de sa réelle passion plus tôt. Il nous donne alors son conseil pour les futurs entrepreneurs parmi vous : “Lorsqu’on subit un échec, il faut l’utiliser pour se donner l’énergie de réussir juste après.”

Bonne écoute à tous !

Suivez-moi sur instagram !

Génération R.O.I, en collaboration avec FRENCHWEB.FR, est un podcast produit par Tagadamedia, plate-forme dédiée à l’acquisition client.