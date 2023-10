[SEED] SIDELY met le no code au coeur de l’expérience de son CRM

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Conçue pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises ayant une forte composante géographique dans leurs activités commerciales, la solution CRM de Sidely se distingue par sa simplicité, son accessibilité et sa mobilité. Le produit, lancé en 2021 par Arthur d’Achon, Alexis Lecomte et Adrien Jonquet, se veut une réponse aux solutions traditionnelles, souvent jugées trop coûteuses et complexes pour les équipes terrain.

Sidely offre une interface intuitive et une expérience utilisateur « no-code », permettant aux commerciaux de paramétrer leurs outils sans compétences techniques avancées.

Depuis son lancement commercial, Sidely connaît ses premiers succès avec la conquète de client comme C’est qui le patron ?!, Grain de Sail et Club Maté.

La startup annonce une levée de fonds de 1 million d’euros, soutenue par des business angels comme Eugen Gossen de Stello, Philippe Reboul de Coca-Cola, Thibaud Hug de Larauze de Back Market et Julien Stern d’Universign. BPI FRANCE participe également à ce 1er tour de table.