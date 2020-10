Quel est le futur possible du e-commerce et du retail?

Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique.

Spéciale Retail : Qu’est-ce qui a changé dans les habitudes des consommateurs dans les magasins depuis la crise et comment le numérique aide pour s’adapter ? Quel est l’un des futurs possibles du e-commerce et du retail ? Le conseil personnalisé via les micro-communautés.

