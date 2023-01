Quelle est l’histoire de la plateforme de blogging Typepad?

Typepad est un service de blog créé en 2003. Il a été fondé par Mena Trott et Ben Trott en tant que solution de blogging facile à utiliser pour les utilisateurs qui ne disposaient pas des compétences techniques nécessaires pour héberger un blog sur leur propre site.

Typepad a commencé en tant que plateforme payante, mais a rapidement gagné en popularité en raison de sa simplicité et de ses fonctionnalités avancées pour l’époque, telles que les modèles personnalisables et la gestion des commentaires.

Au fil des ans, Typepad a continué à évoluer pour rester compétitif dans un marché en constante évolution, ajoutant des fonctionnalités telles que la messagerie instantanée et la synchronisation des contacts.

En 2006, Typepad a été racheté par Six Apart, un fournisseur de services de blogs et de médias sociaux.

Typepad est toujours en activité aujourd’hui et propose toujours des services de blog de qualité supérieure pour les utilisateurs de tous niveaux.