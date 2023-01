Quelle est l’histoire de Tumblr?

Tumblr est un service de blog et de réseau social créé en 2007. Il a été fondé par David Karp et a commencé en tant que plateforme de blogging simple et facile à utiliser.

Tumblr est souvent associé à la génération des réseaux sociaux et a joué un rôle important dans la création de la culture en ligne de la micro-blogging et de l’expression de soi. De nombreux utilisateurs de Tumblr ont commencé à publier du contenu en ligne pour la première fois sur la plateforme, créant une communauté en ligne diversifiée et créative. Les hashtags, les reblogs et d’autres fonctionnalités de Tumblr ont également contribué à populariser de nouveaux styles de communication en ligne.

En 2013, Tumblr a été racheté par Yahoo! pour 1,1 milliard de dollars. Depuis lors, le service a connu une croissance constante, avec des millions d’utilisateurs actifs et un grand nombre de blogueurs populaires.

Quelques chiffres clés sur Tumblr: