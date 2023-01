Quelle est l’histoire de Lycos?

Lycos est un moteur de recherche et une société de services en ligne fondé en 1995 par Michael Loren Mauldin à Carnegie Mellon University. Au départ, Lycos était un projet de recherche en intelligence artificielle, mais s’est rapidement développé en un moteur de recherche populaire sur Internet. En 1998, Lycos a été introduit en bourse et est devenu l’une des premières entreprises de technologie à faire fortune lors de la bulle technologique de la fin des années 90.

Au fil des ans, Lycos a élargi son portefeuille de produits pour inclure des services de messagerie, de blogs, de forums et de commerce en ligne. Cependant, avec l’émergence de Google et d’autres moteurs de recherche plus performants, Lycos a perdu de l’importance en tant que moteur de recherche et a dû se concentrer sur d’autres aspects de ses activités.

En 2000, Lycos a été vendu à Terra Networks pour 12,5 milliards de dollars, puis vendu à et fusionné avec d’autres entreprises au fil des ans. En 2010, Lycos a été racheté par le fonds d’investissement indien Hyderabad pour 36 millions de dollars. Aujourd’hui, Lycos est toujours en activité et se concentre sur les produits de médias sociaux, de blogs et de sites web.