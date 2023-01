Connaissez vous l’histoire de Kelkoo?

Kelkoo est une entreprise de comparaison de prix en ligne fondée en 1999 par Pierre Chappaz, Mauricio Lopez, Remy Amouroux, Christophe Odin Jerome Mercier, et Dominique Vidal.

Elle a été l’une des premières plateformes de comparaison de prix en Europe, permettant aux consommateurs de trouver les meilleurs prix pour les produits qu’ils souhaitent acheter. Kelkoo a commencé en comparant les prix des produits électroniques, mais s’est rapidement étendu à d’autres catégories de produits, telles que les voyages, les assurances et les produits financiers.

Au fil des ans, Kelkoo a établi des partenariats avec de nombreux détaillants en ligne et a continué à développer ses services pour devenir une plateforme de shopping en ligne complète. En 2005, Kelkoo a été acquis par Yahoo pour 363 millions de dollars. Cependant, en 2010, Kelkoo a été vendu à la société de capital-risque française Jamplant ltd pour 100 millions d’euros

Depuis lors, Kelkoo a continué à étendre ses activités en Europe et à travailler avec de plus en plus de détaillants pour offrir une expérience de shopping en ligne transparente et efficace pour les consommateurs.