REEV lève 8,8 millions d’euros pour révolutionner l’orthèse robotisée et redéfinir la mobilité assistée

L’assistance à la marche entre dans une nouvelle ère. La medtech REEV, fondée en 2021 entre Toulouse et Boston, développe une orthèse robotisée intelligente qui repousse les limites des exosquelettes traditionnels. Son dispositif phare, DREEVEN, repose sur une technologie électrohydraulique adaptative, offrant aux patients souffrant de troubles neurologiques un gain de mobilité inédit.

Face aux limites des dispositifs actuels – encombrants, coûteux et rigides – REEV propose une alternative plus légère et accessible. Associée à REEV SENSE, un système de capteurs connectés capable d’analyser la marche en temps réel, l’orthèse ajuste son assistance en fonction des besoins spécifiques de chaque patient. Une approche qui ambitionne de moderniser l’industrie des orthèses et d’améliorer le quotidien des personnes en perte d’autonomie.

REEV franchit une étape clé avec la production des 100 premières unités commerciales de REEV SENSE, accompagnées des certifications médicales FDA aux États-Unis et CE en Europe. En parallèle, une étude clinique au MIT a permis de rassembler des données inédites sur la marche pathologique. Ces avancées ouvrent la voie à une industrialisation à grande échelle.

Un financement stratégique pour accélérer la commercialisation

REEV annonce une levée de 8,8 millions d’euros pour finaliser la miniaturisation de DREEVEN et lancer une étude clinique pivot à Boston University, étape décisive vers l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe. Le tour de table a été mené par Polytechnique Ventures, Newfund Heka et Irdi Capital, avec la participation de Techstars et d’un pool de business angels réunis par Scala Patrimoine, incluant notamment Raphaël Varane et le Dr Hervé Silbert.

Fondée par Amaury Ciurana (CEO) et Robin Temporelli (CTO), REEV réunit aujourd’hui une équipe de 30 personnes entre la France et les États-Unis. Avec un lancement commercial prévu en 2026, l’entreprise ambitionne d’imposer une nouvelle norme dans le secteur des orthèses médicales intelligentes.