Emblem clôture un fonds de 80 millions d’euros pour financer les startups en pre seed et seed.

Emblem, fonds de capital-risque, a annoncé la clôture finale de son premier véhicule d’investissement à hauteur de 80 millions d’euros.

Fondé par Bénédicte de Raphélis Soissan et Guillaume Durao, Emblem se positionne sur le financement d’amorçage (pré-seed et seed), avec des tickets compris entre 500 000 et 3 millions d’euros. Le fonds vise à mener ou co-mener les tours de table, tout en restant disposé à suivre un autre lead si l’opportunité apparaît solide.

Depuis son premier closing en mars 2023, le fonds a investi dans 16 startups, parmi lesquelles figurent :

Pivot , solution de procurement positionnée comme concurrent de Coupa

, solution de procurement positionnée comme concurrent de Coupa The Mobile-First Company , studio d’applications B2B inspiré de l’approche “hyper-casual”

, studio d’applications B2B inspiré de l’approche “hyper-casual” Altrove , plateforme mêlant IA et automatisation pour accélérer la recherche de nouveaux matériaux

, plateforme mêlant IA et automatisation pour accélérer la recherche de nouveaux matériaux Volta, outil de commerce en ligne dédié exclusivement aux échanges B2B

Sur ces 16 participations, huit sont françaises, six se situent dans les pays nordiques, une se trouve aux États-Unis et une en Italie.

Plus de 200 investisseurs ont contribué à ce premier fonds, parmi lesquels figurent des family offices, des fonds de fonds et plusieurs entrepreneurs tech (fondateurs de Unity, Pleo, Qonto, 3shape, Spendesk, Voodoo, Pennylane, JobandTalent, Ledger, Zendesk, etc.). Les fonds souverains danois (EIFO) et français (Bpifrance) participent également à l’opération.

Le climat général demeure peu favorable, la rareté des exits freinant la mobilisation de capitaux. Malgré cela, Emblem a atteint son hard cap de 80 millions d’euros et prévoit de déployer ce montant sur une période d’environ quatre ans. Le fonds se donne pour objectif de financer entre 25 et 30 startups à ce stade d’amorçage, avant d’envisager la levée d’un deuxième véhicule d’une taille similaire.